Strážníci na místě zastihli pětadvacetiletého muže z Českokrumlovska. Toho kamera identifikovala jako osobu, která se pokusila poškodit cizí majetek. Dotyčný muž se ke svému jednání bez zapírání přiznal. Jako důvod svého jednání uvedl, že se nepohodl se svým kamarádem a výlohy mu přišly do cesty. Strážníci následně provedli kontrolu všech výloh objektů, kolem kterých muž procházel. K žádné škodě na majetku naštěstí v důsledku jednání dotyčného muže nedošlo. Strážníci ho za přestupek proti majetku ve fázi pokusu ocenili vysokou pokutou, se kterou dotyčný souhlasil. Přestupek podle krizového zákona, kterého se muž dopustil porušením zákazu nočního vycházení, vyřešili domluvou.

Jakmile strážníci muže vyzvali k odchodu do místa svého bydliště, jeho chování se výrazně změnilo. Když začal opětovně před zraky strážníků kopat do výlohy přilehlého obchodu, rázně zakročili. U muže následně provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,97 ‰. Rozhodnutí o jeho převozu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici se však setkalo s aktivním odporem. Muž ani na opakované výzvy strážníků nereagoval a odmítal nastoupit do služebního vozidla. O několik vteřin později skončil v poutech. Ani jeho převoz na záchytnou stanici neproběhl bez potíží. Muž se po celou dobu aktivně bránil a prudce sebou zmítal až na cílovou stanici, kde ho strážníci předali do rukou zdravotnického personálu.