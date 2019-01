České Budějovice - Za krádež dvou tělových krémů v hodnotě 338 korun dostala 31letá slečna Renata jako recidivistka osm měsíců do věznice s ostrahou. Odcizení zboží v tak malé hodnotě už v příštím roce nebude trestným činem.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

Vazebně stíhaná obžalovaná, jejíž odvolání proti trestu v úterý zamítl krajský soud, dostala osm měsíců "natvrdo" za odcizení dvou kusů tělového krému Dove Pro Age v celkové hodnotě 338 Kč a tyčinky Snickers za 10,90 v supermarketu Terno.

Proč to dělá?!

Slečna tvrdila, že kradla „pod tíhou osobních a finančních problémů“. Jako trestaná prý nesehnala práci, od rodiny pomoc nemůže očekávat, byla podle ní v bezvýchodné situaci. Brala prý věci potřebné k životu.



Státní zástupce k tomu nicméně poznamenal, že kosmetické krémy nelze považovat za věci k žití nezbytné.



Okresní soud konstatoval, že žena už byla mj. za krádeže šestkrát odsouzena. Poslední pětiměsíční trest vykonala 12. prosincem 2008. Předtím dostala obecně prospěšné práce či podmínky. Nyní kradla ve dvou podmínkách. Je tedy speciální recidivistkou. Zákon trestá za krádež toho, kdo byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen, bez ohledu na výši škody, která jinak musí přesahovat hranici 5000 Kč.

Nestíhat drobnosti?

Od 1. ledna příštího roku však trestní zákon v daném paragrafu písmeno o recidivě vypouští.



Naši zákonodárci se rozhodli, že mj. i u osob, které se sice dopustily trestných činů opakovaně, ale šlo o drobné, méně závažné skutky „vyvolané situací, do níž se dostaly“, trestnými činy mohou být pouze závažnější případy protispolečenských jednání. S ohledem na závažnost trestní sankce, která je nezřídka způsobilá ohrozit sociální existenci dotčené osoby, je prý nutno zajistit, aby trestní právo bylo použito teprve tehdy, kdy prostředky práva občanského, obchodního či správního nejsou dostatečně účinné.



Od ledna tedy drobné krádeže nebudou stíhány jako trestné činy. Tresty uložené před tímto dnem, tedy i ten včerejší slečně Renatě, za čin, jenž není trestným činem dle tohoto zákona, se nevykonají. Ti, kteří sedí za takovéto skutky, by pak měli být z vězení koncem roku propuštěni.



Krádeže věcí do 5000 Kč by tedy nadále měly řešit obecní úřady jako přestupky. Za krádež lze v takovém řízení uložit pokutu do 15 000 Kč. Kromě toho má orgán „působit k tomu, aby způsobená škoda byla dobrovolně nahrazena“. Jinak uloží pachateli přestupku povinnost ji nahradit.



Vymahatelnost takové „úřední“ sankce, pokud vůbec bude věc dořešena až k ní, je ovšem v případě zejména tzv.“sociálních krádeží“ nepochybně dosti sporná. Efektivnější zřejmě bude zpřísnění ostrahy v samotných supermarketech. A také ještě pečlivější hlídání si osobního majetku každým z nás…