"Zde překonal vstupní zámek a poté vnikl do vnitřních prostor, kde následně odcizil několik pneumatik se zimním vzorkem a puklice. Ty naložil do vozidla a odjížděl na jiné místo. Po pár desítkách minut byl se svým společníkem zadržen hlídkou kriminalistů, kteří následně zjistili, kde obutí motorového vozidla zcizil," vypráví Milan Bajcura.

#clanek| 4630219

Dotyčný byl obviněn ze zločinu krádeže. "Podezřelému v rámci nouzové stavu České republiky pochopitelně hrozí dle usnesení vlády vyšší trest a to v rozmezí od dvou do osmi let," upřesňuje Milan Bajcura.