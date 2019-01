České Budějovice - Jihočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z Českých Budějovic z šíření a výroby dětské pornografie. Při domovní prohlídce u něj zajistili tisíce fotek chlapců.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Trestní stíhání muže zahájili v těchto dnech policisté, kteří se specializují na počítačovou kriminalitu. Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera je muž obviněn z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.

Kriminalisté se vydali po internetové stopě, o níž se muž domníval, že je absolutně anonymní.

"Muž si přes web v rámci komunity GigaTribe založil uživatelský účet a sdílel na něm i ukládal videa mladistvých chlapců při sexuálních praktikách. Muž také emailem rozesílal dalším uživatelům videa s dětskou pornografií," popsal Jiří Matzner.

Při domovní prohlídce zajistili kriminalisté 25 tisíc fotografií a zhruba 470 videí chlapců ve věku od 6 do 14 let, kteří jsou zachyceni při pohlavním styku nebo v sexuálně vyzývavých polohách.

Bude-li muž za popsaný skutek odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody ve výši tří až osmi let.