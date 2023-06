„Nemá polehčující okolnosti, nevedl řádný život, navíc byl opakovaně soudně trestaný za podobné jednání vůči ženám,“ řekla v pátek 9. června dopoledne v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Soňa Biskupová Fišerová na stranu obžalovaného jednapadesátiletého Davida R. z Českých Budějovic.

Krajský soud v Českých Budějovicích v pátek 9. června uzavřel další případ domácího násilí. Jednapadesátiletý David R. dostal za ublížení na zdraví s následkem smrti devítiletý trest, rozsudek není pravomocný, její obhájce se na místě odvolal. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Ten byl krátce před polednem uznán vinným z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, soud mu za to, že loni v červnu v bytě zbil o pět let starší ženu, která po šestidenní hospitalizaci na následky zranění zemřela, vyměřil trest 9 let odnětí svobody ve věznici s ostrahou a nařídil ústavní protialkoholní léčení.

Usvědčily ho objektivní důkazy

Podle senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích k usvědčení vedla řada objektivních důkazů, i když se David R. hájil způsobem, že nic neudělal a že si závažná poranění družka údajně mohla způsobit sama. „Kromě záznamu volání na linku zdravotnické záchranné služby, zranění popsala věrohodně i svědkyně, také několik policistů, kteří na místě zasahovali, kromě výpovědí proti obžalovanému svědčí také znalecké posudky, ohledání místa činu i fotodokumentace,“ podotkla soudkyně.

Upozornila, že na fotkách je patrné pouze nepatrné zranění Davida R. pod okem. „Má však nateklou pravou ruku a záprstí kloubů a oděrky svědčící o úderech pěstí včetně krevních stop poškozené na prstech a hřbetech rukou,“ dodala Biskupová Fišerová.

Stejně tak odpovídal popis skutku poškozené posudku soudního lékaře. Kdy její zranění na obličeji, těle, břiše a hrudi odpovídají úderům pěstí a kopům, nikoliv pádu ze schodů, či na chodník, jak se snažila soudu podsouvat obhajoba. „Šlo o intenzivní útok plnou silou vedený opakovanými údery statného muže, kdy došlo ke zlomení žebra, natržení sleziny a proražení plíce,“ konstatovala.

Podle rozsudku, který není pravomocný, se na smrti poškozené ročník 1966 podílel nejen David R., ale i nemocnice, která opomněla lékařskou péči. „Na její smrti se podílel on i nemocnice, která neodhalila příčiny kolapsových stavů. Zdravotníci opomněli prvotní zranění, krvácení do dutiny břišní bylo skryté, ale nemocnice na to reagovala a s pozůstalými se vyrovnala,“ upozornila soudkyně s tím, že každé z dětí zemřelé dostalo 950 tisíc korun.

Nezaměstnaný vyučený instalatér David R. byl již dříve soudně trestán za týrání osoby žijící ve společné domácnosti, slovně útočil a fyzicky napadl manželku, mimo jiné ji měl i škrtit. I v tomto případu použil kopy a pěsti, takže způsob napadení byl jednotný. Po neúspěšných vztazích pronásledoval a vyhrožoval dalším dvěma ženám včetně jejich dětí. „To jsou všechno přitěžující okolnosti, a proto devítiletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou považuji za přiměřený. Nemá úplný náhled na svou alkoholovou závislost, ambulantní léčení nemělo vliv,“ dodala Biskupová Fišerová, proč soud nařídil zároveň protialkoholní léčení ústavní formou.

Ke čtení rozsudku už se obžalovaný nedostavil, jeho právník Radovan Kavka jej omluvil s tím, že soudní řízení špatně psychicky snáší. Předtím se však rozhodl využít svého práva a vzít si závěrečné slovo, kdy opakoval, že si stále stojí za svým. „Z mé strany k žádnému útoku nedošlo, poranil jsem ji pouze ten ret. Neposkytl jsem jí pomoc? Nevím, kde byla? Nevyjádřil jsem lítost? Omluvil jsem se, poslal jsem synovi SMS, ale že s tím nemám nic společného,“ četl z listu papíru.

Chtěla se mu prý pomstít za rozchod

Kdyby prý něco takového způsobil, nedokázal by s vinou žít. „Neměl jsem sebemenší důvod, jakkoliv ji napadnout. Honí se mi hlavou, proč to řekla. Za jejím vyjádření vidím pomstu, že jsem se s ní rozcházel,“ konstatoval.

Prý ji znal jen rok a neví, co se skutečně stalo. „Je mi líto, co se stalo. Nepořádek jsem v bytě měl, ale jako po boji to tam nevypadalo. Nikdy jsem jí nezmlátil, fyzicky jsem se jí nedotknul, jak se jí stala zranění, netuším. Jsem dostatečně poučen, abych se vyvaroval jakýkoliv problémů,“ opakoval, že je mu to líto, ale opravdu neví, co se stalo.

Jeho obhájce Radovan Kavka požadoval úplné zproštění obžaloby. „Můj klient úmyslný útok zcela popírá, poškozená se vyznačovala lhaním, i její dcera to potvrdila. Byla citově zraněná, když jí oznámil ukončení vztahu. Nelze vyloučit, že ke zraněním došlo při pádu ze schodiště v domě nebo na ulici,“ uváděl ve své závěrečné řeči.

Označil zesnulou ženu za nevěrohodnou a stejně tak její děti. „Šlo o nevěrohodné zdroje a nepřímé důkazy, syna upravil svou výpověď. Došlo k mimosoudní dohodě s nemocnicí a finanční náhradě. Je si tak vědoma svého zavinění,“ podotýkal Kavka.

Poškozené se podle něj nedostalo náležité lékařské péče, komplikace pachatel nezavinil. „To je náš případ, úmyslné ublížení na zdraví nebylo prokázáno,“ dodával.

Opakovaně trestaný za násilí na ženách

Naopak státní zástupce Jaroslav Klůfa si stál za obžalobou i za tím, že skutek byl zcela prokázán i během hlavního líčení. „Bylo prokázáno, že skutek se dál, že obžalovaný poškozenou fyzicky napadl a způsobil jí zranění, na které následně zemřela,“ upozornil.

Shrnul, že zasahující policisté vypovídali o tom, jak to vypadalo na místě činu shodně. „Kromě toho se před smrtí svěřila dětem, že jí napadl pěstí i kopy i ostatní svědci popisovali podobné skutečnosti,“ shrnoval. Nešlo podle něj o výjimečný exces, ale opakované jednání. „Byl čtyřikrát soudně trestán, napadal bývalou manželku, přítelkyně, všude hrálo roli domácí násilí, fyzické napadání vysoké intenzity,“ popisoval Klůfa.

Jde o osobu závislou na alkoholu, pod vlivem byl i páchání tohoto skutku. „Psychiatr ho označil za nebezpečného, musel si být vědom, že jí způsobí zdravý ohrožující zranění,“ míní státní zástupce, který navrhoval trest v první čtvrtině zákonné sazby, která činí až 16 let vězení.

Policisté i náhodná svědkyně

U soudu dopoledne vypovídali čtyři zasahující policisté. Shodli se na okolnostech incidentu i některých detailech. Může tehdy v noci našli spícího na gauči v otevřeném bytě, silně pod vlivem alkoholu. V bytě byl nepořádek, popisovali krevní stopy, PET láhve od piva i skleněnou láhev od rumu. „Byli tam poházené věci po zemi, rozbité nádobí. Ona tvrdila, že čekala až usne, držel ji doma násilím, a potom odtud utekla, bosa, polonahá. Působila zmateně, ve stresu, myslím, že i plakala,“ vypovídali zasahující policisté.

On tvrdil, že byl napadený a nic neudělal, přitom měl ruce od její krve. „Kapky krve byly viditelné i na zemi, na jeho oblečení i povlečení, byl tam nepořádek, válelo se tam oblečení po zemi i v kuchyni, jako by se přetahovali,“ dodával další ze zasahujících mužů zákona. „Ona měla obličej od krve, říkala, že jí napadl partner, řekla, kde se to stalo a povolila nám vstup do bytu,“ dodával další policista.

Umřela na neodhalené vnitřní zranění

O pět let starší žena zemřela v nemocnici, podle pitevní zprávy na masivní krvácení do dutiny břišní z natržené sleziny. Záchranku ji tehdy v noci volala náhodná svědkyně. „Nemohla dýchat, dělala divné zvuky, její muž prý přišel domů ožralý a pak ji zmlátil. Takhle hodně ještě nikdy,“ uvedla tehdy do protokolu. Na sobě měla červené roztrhané šaty a utíkala z bytu bosa.

Před soudním senátem dopoledne vypovídal také soudní znalec v oboru zdravotnictví, lékař Jan Filipínský z oboru traumatologie a chirurgie. Ten shrnul lékařskou péči o ženu, která byla hospitalizována 29. června 2022 nad ránem po převozu sanitkou a urgentním příjmu na traumatologické JIP. „Měla zlomeninu žebra na levé straně, proraženou plíci, došlo k zadrenování hrudnice kvůli přísunu vzduchu a přeložení na standardní oddělní,“ shrnoval.

V nemocnici ji pak personál několik dní sledoval. „Pokud by dodržovala léčebný režim, nic mimořádného by se nedělo. Chyběla kontrola krevního obrazu a ultrazvuk plicních bází, lékaři měli zvažovat poranění sleziny při napadení,“ upozornil na možné pochybení.

Ke zhoršení jejího stavu došlo v noci z 3. na 4. července loňského roku. To mohlo mít podle něj za následek krvácení do dutiny břišní. „Měla kolapsové stavy, byla dehydratovaná, trpěla hypertenzí, šlo o komplikace po napadení. Měli ji předat na sledované oddělení, ačkoliv hledali příčiny, poslali ji na CT mozku a neurologická vyšetření, zapomněli na to primární, zvažování následku úrazu,“ uvedl Filipínský.

V noci potom žena zesnula. „V dutině břišní měla tři litry krve, to by bylo ohrožující i pro zdravého člověka, za krvácení mohlo poranění sleziny zlomeným žebrem o velikosti 1,5 cm a hloubce 4 mm. Ultrazvuk by to asi odhalil. Jelikož nebyla v klidu a chodila na vycházky, tak čtyři dny dovnitř krvácela,“ uzavřel s tím, že lékařský personál měl udělat alespoň krevní obraz a pozornost by se tak soustředila správným směrem. Navíc užívala clexanové injekce k ředění krve, které mohly s pohybem podpořit krvácivost vnitřního zranění.