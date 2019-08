České Budějovice – Krajský soud ve čtvrtek vynesl zatím nepravomocný verdikt v případu dvojnásobné vraždy manželů Gemrotových, která se stala loni 7. ledna na Písecku.

Soud se přiklonil v podstatě zcela k výkladů důkazů podle obžaloby, která vycházela z první výpovědi obžalovaného, který je disociativní narcista. Michaelu Krajčovou posílá nepravomocný verdikt na 28 let do vězení a Jána Moncol’a na 27 let. Pozůstalým by pak měli obžalovaní zaplatit přes 4 miliony korun odškodného. Žaloba i obhajoba si ponechaly lhůtu na odvolání.