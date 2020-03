Kvůli jeho skutkům v době nouzového stavu může dostat vyšší trest.

Kriminalisté z Českých Budějovic v pondělí obvinili pětadvacetiletého muže ze zločinu krádeže vloupáním. V neděli byl totiž policisty zadržen při další „akci“. "V sobotu vnikl přes balkón do chaty u obce Trhové Sviny. Chatu prohledal a odcizil různé nářadí v hodnotě kolem patnácti tisíc korun. Odcizil také klíče od chaty. Následně se v neděli do chyty vrátil a rozhodl se v ní přespat. Policisty byl však zadržen. Po zadržení policisté zjistili, že jde pravděpodobně o pachatele, který se měl v předchozích dnech vloupat do další chaty ve stejné oblasti a zde dokonce asi dva dny bydlet. U další chaty pak našel uschovaný klíč a v objektu se choval jako doma, zapnul si přímotop a uvařil kávu," popsal jeho konání policejní mluvčí Jiří Matzner.