Policejní kontrola mu však další jízdu zatrhla, neboť nadýchal přes dvě promile. Za to se do dvou týdnů ocitne v soudní síni.

Druhý průšvihářem se stal 39letý řidič škodovky, jenž také o víkendu vyrazil z Plané do Kosova, kde ho zastavili policisté. K mužově nelibosti tak přišli na to, že až do září má soudem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel.