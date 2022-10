Knapík s kolegou vyjeli večer 5. srpna 2020 do chatové osady v katastru obce Smržov kvůli nahlášenému konfliktu muže s jeho partnerkou. Proti Knapíkovi tento muž s křikem vyběhl s plynovou maskou na hlavě. Knapík nabil služební zbraň, na muže namířil a vyzval ho, aby si lehl. Muž nereagoval a nevyslyšel ani další výstrahy, kterými ho policista varoval, aby se nepřibližoval, jinak začne střílet. Místo toho si svlékl tričko, prohlásil, že se nebojí, a pokračoval v pohybu. Knapík poté na muže třikrát vystřelil a usmrtil ho. Hned první výstřel zasáhl srdce.

Tak si střílej, řekl mi. Zabití policista lituje, vinu necítí

"Poškozený nedbal toho, že jde o policisty. Útok proti nim chtěl vést a dělal vše pro to, aby byl útok úspěšný," shrnul Lněnička. Knapík měl však podle něj střílet tak, aby následky byl co nejmenší. "Je otázka, zda by, když by střelil mimo, poškozený ustal v pohybu směrem k němu. Ale pokusit se o to obžalovaný měl, případně trefit poškozeného jinam než do hrudníku," uvedl soudce. Připomněl, že podmínky, ve kterých Knapík střílel, označili střelci za mimořádné. Soud ale při rozhodování o vině neopominul to, že na místě byl druhý policista, na jehož pomoc se Knapík mohl spolehnout.

Obhajoba poukazovala mimo jiné na to, že zastřelený muž byl recidivistou, který měl už dříve konflikty s policisty. Kvůli agresivnímu chování se jej báli i lidé z chatové osady. Chataři upozorňovali na to, že policisté museli v minulosti na místě zasahovat i dvakrát v týdnu. Vypověděli, že muž například po okolí chodil s mačetou nebo s železnou tyčí.

Policista, který zastřelil muže, se omluvil rodičům i exmanželce mrtvého

Družka zastřeleného se domáhá odškodného ve výši dvou milionů korun, což Knapíkův advokát označil za absolutně nepřiměřené. Soudce ženu odkázal do civilního řízení. "Máme za to, že nárok je do jisté míry oprávněný, ale jeho výše je sporná," poznamenal Lněnička s tím, že občanskoprávní soud bude muset přihlédnout ke spoluzavinění zastřeleného i družky.

Součástí původního rozsudku českobudějovického krajského soudu bylo i zabrání Knapíkovy soukromé sbírky pistolí. Toto opatření odvolací senát zrušil s tím, že není namístě, protože policista střílel služební zbraní a jeho sbírka nijak nesouvisí s trestnou činností.