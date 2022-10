Incident tehdy natočil na mobilní telefon jeden z přítomných řidičů taxislužby, záznam poskytl primátorovi, policii i médiím. Strážník byl posléze postaven mimo službu a nakonec rozvázal pracovní smlouvu dohodou. Podle trestního zákona mu v případě prokázání přečinu hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let.

Co se stalo? Původně strážníci na místě řešili dopravní nehodu, kdy přítel poškozené přebíhal silnici a srazilo ho projíždějící auto. Posléze se s dvojicí dostali do konfliktu, když se žena na zákonné výzvy odmítala legitimovat. Podle kriminalistů, znaleckých posudků soudního lékaře, specialisty z oboru kriminalistiky a služebních zákroků, výslechu poškozených i svědků, videozáznamů, bylo při služebním zákroku proti ženě použití úderu nedůvodné. Strážník zakročoval i proti jejímu partnerovi, který ho napadl. Měl použít donucovací prostředky – kopy, které byly vyhodnoceny také jako nepřiměřené.

Incident loni okamžitě odsoudil i primátor Jiří Svoboda. „Je to naprosto neomluvitelný čin. Tento konkrétní strážník byl bez prodlení postaven mimo službu a bude s ním ukončen pracovní poměr,“ uvedl tehdy.

Rozplétáním případu se zabývá samosoudce Radek Martínek. Proti obžalovanému a jeho advokátovi Michalu Postlovi stojí státní zástupce Ivo Dvořák. Obžalovaný obvinění odmítá a tvrdí, že jednal podle předpisů.

V pondělí 10. října u soudu svědčilo několik jeho kolegů, vyjádřil se i soudní lékař Zdeněk Šenkýř a znalec v oboru kriminalistiky Jan Váňa, který vyhotovil posudek v oblasti služebního zákroku.

První obvinění už v létě

Vedoucí odboru hlídkové služby soudce informoval, že ke skončení poměru došlu právě kvůli incidentu. „Dohodli jsme se na zrušení pracovní smlouvy. Sám uznal, že to, co se stalo, nevrhalo dobré světlo na městskou policii,“ vysvětlil.

Podle jeho slov byl chováním strážníka překvapen. „Šlo o mimořádnou událost, která se stala předmětem zájmu médií. Špatně se v té atmosféře pracovalo, snažíme se takovým věcem předcházet výcvikem,“ popsal.

Strážník byl v pracovním poměru od jara 2017. „Šlo o průměrného strážníka, nebyly s ním problémy, až v červnu loňského roku ho obvinil řidič rozvozu jídla z napadení, nepřinesl ale žádné důkazy, a tak jsme ho odkázali na policii,“ dodal.

Zaměstnavatel pak přišel s preventivním opatřením v podobě odebrání služební zbraně a poslal strážníka i na psychologické vyšetření. „Šlo o pohovor s psychologem, který dopadl dobře. Jeho stanovisko znělo, že je způsobilý ke své práci, a tak jsme mu po nějaké době zbraň vrátili,“ upřesnil nadřízený.

Video k excesu poskytnuté taxikářem podle něj nebylo vypovídající. „Stály tam dvě postavy za křovím, byl slyšet úder, paní pak upadla. On však uváděl, že k fyzickému kontaktu nedošlo,“ uvedl dále vedoucí odboru hlídkové služby. Vnitřní analýzu však neprováděli, protože na to nemají specializované pracoviště, nechali tedy vyšetřování na policii. „Obecně platí presumpce neviny, nepřísluší nám vyšetřování,“ míní.

Útok neviděli, komentáře si nepamatují

Kolegové přijížděli na pomoc. „Byli jsme na společné hlídce ve městě, slyšeli jsme to z vysílačky, že u Lannovy třídy došlo k nehodě, sražení člověka vozidlem. Jel jsem jako spolujezdec, když jsme přijížděli, viděli jsme hlídku, jak se pere u pošty s nějakým člověkem,“ uvedl jeden ze strážníků, který přijel na místo. Tam se podle něj nacházelo asi pět osob. „Šlo o běžný zákrok, nepůsobilo to jako exces. To, co jsem viděl, bylo přiměřené a adekvátní. Co tomu předcházelo, ale nevím,“ řekl.

Žena prý stála opodál, po spoutání muže zavolali záchrannou službu. „Muž byl sprostý, měl za sebou střet s vozidlem, stěžoval si na bolest břicha, proto jsme volali záchranku,“ dodal na vysvětlenou.

Podobné informace sdělil i jeho kolega. „Viděli jsme jen poutání, komentáře osob si nepamatuji. Opodál stála partnerka muže, už to s ní řešila státní policie, co říkali, si nevzpomínám. Považoval jsem to za standardní zákrok, nic zvláštního,“ hodnotil zpětně.

Soudce Martínek se ptal na slovní komentáře osob i případné použití hmatů a chvatů i viditelná zranění. „Nic takového jsem nezaregistroval, co říkali, si nepamatuji přesně. Asi něco jako nemáte na to právo, jste hrubí a podobně,“ naznačil svědek.

Pouze prvotní ošetření

Soudní znalec v oboru lékařství Zdeněk Šenkýř měl vyhotovit posudek obou údajně napadených osob. Podařilo se mu však získat pouze dokumenty z prvotního ošetření. Dvojice nenavštívila posléze ani odborného, ani praktického lékaře.

„Žena měla zhmoždění v podobě otoku na pravé čelisti, nejpravděpodobněji způsobené úderem hranou dlaně, nebo pěstí, nikoliv otevřenou dlaní (pozn. red. fackou). Zranění u muže nelze jednoznačně určit, zda jej způsobilo kopnutí nohou, či sražení automobilem,“ osvětlil.

Oba byli ošetřeni na úrazové ambulanci Nemocnice České Budějovice. „Nešlo o závažné poškození zdraví, u ženy maximálně týdenní léčení a bolestivost při příjmu potravy. Muž měl zlomená dvě žebra vlevo, způsobené buď přišlápnutím, či nárazem hrudníku do osobního auta,“ uvedl Šenkýř. „Dostal bolestné 14 tisíc korun a na další vyšetření k lékaři se nikam nedostavil,“ dodal.

Expert hodnotí zákrok jako nepřiměřený

Znalec z oboru kriminalistiky Jan Váňa před soudem přednesl své závěry a posudek služebního zákroku. Měl zkoumat především zákonnost, přiměřenost a taktiku včetně použití donucovacích prostředků. Vycházel ze spisového materiálu i videozáznamu.

„Požadavek strážníka na předložení průkazu byl plně legitimní, odpor ženy byl pouze pasivní. Donucovaný prostředek použitý a natočený na video byl zcela neadekvátní,“ řekl expert.

Adekvátním postupem by bylo podle něj předvedení ženy na služebnu. „Odpor měl překonat adekvátním prostředkem, kladla pouze verbální odpor, nebyl z její strany žádný fyzický kontakt,“ dodal. „Strážník použil úder směrem na hlavu, na videu však nebyl patrný zvuk a reakce osoby. Hmaty a chvaty či jiné donucovací prostředky - obušek, paralyzér, slzný plyn - lze použít až při fyzickém odporu,“ konstatoval.

Vyloučil i možnost kopání zasahujících strážníků do oblasti krku a hlavy ze strany muže. „Na zádech by pachatel nedokázal kopat tímto směrem. V takové situaci navíc existují přesné postupy, jak se na osobu dostat. Lze například využít slzotvorný prostředek a člověk bude paralyzovaný do dvaceti vteřin,“ upozornil.

Končetiny a trup lze podle Váni fixovat přišlápnutím. „To je adekvátní, krk a hlavu rozhodně ne,“ uzavřel znalec.

Soud byl odročen na 28. listopadu. Zatím se nepodařilo kontaktovat a předvolat klíčového svědka, partnera napadené ženy.