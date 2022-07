Každý potomek má navíc jiného otce, desetiletý chlapec je svěřen do péče dětského domova a střídavě se o něj stará jeho otec, sedmnáctiletá dcera pobývá v psychiatrické léčebně, zároveň se zbavuje závislosti na drogách.

Bila ji a nutila k prostituci

Dvaačtyřicetiletá žena měla děti zneužívat, fyzicky je trestat a dceru nutit i k prostituci, aby zaopatřila peníze na domácnost. „Často se stěhovala, neměla asi na nájem. Prý vnučku posílala i v noci sbírat vajgly, když neměla, co kouřit. Říkala mi, že ji jednou zkopala, až se počůrala. Stěžovala si také, že se o ni nestará a nezajímá se, kde teď je,“ popsala matka obžalované ženy.

Soudnímu procesu se podle ní chtěla dcera vyhnout, nepřebírala předvolání, a dokonce se skrývala, proto nyní čeká na rozhodnutí ve vazební věznici. „Když byla v hledáčku, dokonce se schovávala u něho (bývalého partnera),“ dodala.

Drogového bosse Satana z Vimperka soud poslal na devět let do vězení

Pokusila se o sebevraždu

Celý příběh se pomalu rozvíjel jako telenovela, dvaačtyřicetiletá žena ze sociálně slabší rodiny žila střídavě v nájemních bytech na Jindřichohradecku a Budějovicku, často s dětmi končila i v azylovém domě. Ve věznici se nedávno pokusila o sebevraždu, a tak musela být přesunuta do léčebny. Jak informoval soudce Jaromír Hájek, přivázala prostěradlo k bezpečnostnímu rámu a druhý konec ovázala kolem svého krku. „Proč jste to udělala?“ dotazoval se jí.

Drobná bruneta uvedla, že ji popadla úzkost. „Měla jsem ji asi dva dny, neustále bolesti na prsou a hlavy, když jsem odešla od obhájkyně, tak to na mě přišlo. Nemohla jsem to vydržet,“ popsala s tím, že nyní třikrát denně užívá léky na zklidnění. „Vidím totiž sama sebe, jak se mi chce viset,“ uvedla.

Výpovědi se rozcházejí

K soudu se dostavil i otec chlapce, který tvrdil, že často chodil na sociálku. „Volali mi třeba ze školy, že nechodí (nevlastní dcera). Tvrdila, že je nemocná, ale mně se to nelíbilo,“ popsal.

Seznámili se asi před 10 lety, předtím spolubydlel se sestrou obžalované. Podle jeho slov byl jejich vztah divoký, často se hádali, napadali slovně i fyzicky, a děti tomu přihlížely. Podezřelý mu přišel zápach v dětském pokoji i mokré ručníky. „Holka byla podivně rozrušená, podezřelý byl i zápach v pokoji jako po souloži. Spal jsem u televize a slyšel jsem sténání, bylo ale zamčeno,“ sdělil soudu.

Jihočeská drogová mafie u soudu. Boss Papež a jeho gang měli obchodovat s pikem

Ona i děti tvrdily, že se nic nestalo, pokoj prý nebyl nikdy zamčený. Přesto prý podobné zvláštní incidenty přibývaly a on je hlásil na policii a sociálku bez větší odezvy. „Řekli mi, že když nemám důkazy, nemají co řešit,“ doplnil.

Na orální sex zapomněl

Vyprávění partnera obžalované se však nezdálo soudci Jaromíru Hájkovi celistvé. „V přípravném řízení jste uváděl další skutečnosti. Když mu (synovi) byly čtyři nebo pět let, kouřila mu přirození u televize,“ citoval z protokolu.

Svědek se začal klepat a omlouvat se. „To mě mrzí, pane předsedo, na to jsem si nevzpomněl, jsem z toho už unavený,“ snažil se o ospravedlnění. „Koukali jsme se tehdy na film, já seděl vedle ní na gauči. Nějak jsem se zahleděl do děje a když jsem se ohlédl, měla v ústech jeho penis. Řekla, že to byl úlet, malého to nepoznamenalo,“ míní. Pak prý šel vše oznámit na sociálku, ona to dál probírat už nechtěla.

Žili spolu, ale měli oddělené rozpočty, sex prý praktikovali poměrně často (až 180krát za rok), ale musela ho iniciovat ona, tvrdil. Nestandardní praktiky prý nevyžadovala. „O domácnost i děti jsem se staral já, byla pořád na počítači, hrála poker o peníze,“ pokračoval.

Nezletilá dcera za ním nedávno utekla z léčebny. „Tvrdila, že má propustku, bála se, ale říkala, že má mamku nadevše ráda. Potvrdila mi, že za dveřmi proběhl sex, říkala, že se to stalo vícekrát, detaily řešit ale nechtěla,“ řekl dále.

Státní zástupkyně chtěla přiblížit, jak vypadal vztah matky a dětí. „Když se jí něco nelíbilo, tak dceru zbila. Používala pohlavky a facky. Nadávala jí, dostala amok a zkopala ji, nejdříve ojediněle, pak častěji,“ poznamenal. „Chlapec o tom nechce vůbec mluvit. Je rád, že mámu nevidí, řekl mi to,“ podotkl.

Noži bodala do matky i dcery. Byla nemilosrdná. Soud zvolil vyšší sazbu trestu

Sexuální obtěžování i z druhé strany

Obžalovaná však tvrdí, že k úchylným hrátkám s potomky ji nabádal právě partner. „Syna mi vzali, protože vypověděla, že je to i z mé strany. Říkal to prý i přítel nevlastní dcery, že jsem ji navštěvoval v koupelně, když se sprchovala,“ uvedl a tyto informace příliš nevyvracel. „Napomínala mě, ať za ní nechodím, já jí říkal, ať si vezme hned pyžamo nebo župan,“ naznačil.

Jeho slova obžalovaná okamžitě popřela. „To, co říká, není pravda, zapřel řadu věcí. Když byla dcera malá, chtěl, abych za nimi přišla do té koupelny a olizovala jí přirození,“ komentovala rozrušeně.

Podobnými vyjádřeními nešetřila ani matka obžalované. „Dcera se mi po výsleších přiznala, že to dělala vnučce s ním (bývalým přítelem). V té koupelně byl u jejího přirození a začal ji lízat. Vybízel dceru, ať se přidá. Ona povídala, že tehdy udělala blbost,“ přiblížila situaci, kdy mělo být dívce asi sedm let.

Chodil nahý a onanoval

Obě děti mají následky a trpí psychickými obtížemi. „Holka se podřezává, kluk chtěl skočit z ona. Říkaly mi, že se doma dějí horší věci, ale nechtěly to konkretizovat,“ popsala smutně babička.

Dívka si podle ní domů vodila i kamarádky, když byla ještě na základní škole, i těch se snažil partner dcery intimně dotýkat. Navíc se často měli hádat a prát před dětmi. "Dcera mi říkala, že by se to všechno nestalo, kdyby ji do toho nenutil. Když jsem tam byla na Vánoce, ráno jsem si udělala kafe a kouřila jsem. On ke mně přišel nahý a začal onanovat,“ sdělila svou vlastní zkušenost. Počastovala ho prý nadávkou a přestala se s ním více stýkat. Řekla mu, že je prase a on na to, že je to normální.

Její smrt je mi záhadou, řekl u soudu muž obžalovaný z vraždy dívky u Temelína

Vulgární výrazy i porno

Podezřelé bylo i další chování. „Malý, když mu byly asi čtyři, si za mě stoupl v kuchyni a řekl mi, babi, já tě ošukám,“ dodala s tím, že prý to říká často taťka. „Děti od něj utíkaly i v noci ke mně, byla jsem i svědkem toho, že mu vnuk seděl na klíně, on koukal na porno a strkal mu jazyk do pusy, tak hluboko, že se málem poblinkal,“ upozornila s tím, že tato fakta často předávala na sociálku, aby rodinu a děti častěji kontrolovala. „Hlásila jsem to několikrát, nebrali na to ohled,“ vysvětlila.

Po její výpovědi nechtěla obviněná žena nic dodávat. „Mamka má pravdu, říkala vše tak, jak to bylo,“ utrousila.

Na řadu přišel i bratr obžalované, který žije s matkou ve stejné domácnosti. Prý nic moc neví. „Jen slyším, co se děje. Sestra k nám chodila na návštěvy dvakrát třikrát do měsíce, prý se s přítelem hádali, nefungovalo to, ale nic podezřelého, co se týká obžaloby, jsem neviděl,“ sdělil soudu.

Všiml si pouze, že asi před dvěma lety ochladly vztahy mezi matkou a bývalým partnerem sestry. „Chodil k nám na kafe, potom, co u nich byla na svátky, už se nemají vzájemně rádi, asi kvůli sporům,“ zmínil.

Neteř ani synovec si prý nikdy nestěžovali. „On (synovec) byl sprostý až vulgární, myslím, že to bylo jejich výchovou, ale teď jsem ho dlouho neviděl,“ dodal svůj pocit.

Svědectví jednotlivých osob se rozchází. Podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové jsou však nejpřesvědčivější autentické popisy obou poškozených dětí. Ty podle ní budou rozhodujícími důkazy. Odpoledne líčení pokračovalo výslechy dalších svědků, mimo jiné přítelem zneužívané dívky, a čtením protokolů a znaleckých posudků z přípravného řízení. Soud byl odročen kvůli dovolené zainteresované sociální pracovnice (z OSPOD - Orgánu sociálně-právní ochrany dětí), která má svědčit osobně.