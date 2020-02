V prosinci vyloupil dům a omráčil při tom i zranil majitelku domu. Zatím je na svobodě a loupežemi se živí dál.

S případem ve Tchořovicích by mohl souviset pětatřicetiletý muž, který si říká Ferdinand. | Foto: Policie ČR

V pátek 6. prosince 2019 se setkala seniorka v Tchořovicích s nezvanou návštěvou své domácnosti. Muž, který se do domu dostal pravděpodobně ve chvíli, kdy ona zašla na dvůr pro vajíčka, byl nejspíš překvapený, že je někdo doma a při loupení ho někdo ruší. Dřív, než si ho majitelka domu všimla, udeřil ji zezadu do hlavy, zranil ji, omráčil a ona zůstala ležet na zemi. Útočník pak vykradl dům. Sebral peníze, zlaté prstýnky a hodinky. „Žena, která musela být ošetřena, se z mrákot probrala na pohovce, kam ji nezvaný host pravděpodobně přenesl. Zavolala své dceři a ta upozornila policii,“ řekl k prosincovému případu policejní tiskový mluvčí Jiří Matzner. Okradená žena si prý vůbec nevšimla, že by v domě vůbec někdo byl.