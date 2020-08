Před restaurací ve Vlachově Březí pobodal 20. prosince 2003 kolem 22.30 hodiny Kamil P. (tehdy 31 let) 54letého muže. Podle znalců vedl rány velkou silou. Poškozený zemřel.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Tomáš Kubelka

Obžalovaný na policii řekl, že byli s družkou a jejím bratrem na pivu a chtěli ještě jet na diskotéku. Když nasedli do taxíku, vyšel z restaurace ten pán a dal mu pěstí na kořen nosu. On držel v ruce nůž, prý v pouzdře, ale neuvědomuje si, že by jím bodl. Pak ten muž přestal a odešel do hospody. Odjížděli. Cestou někdo taxikáři něco zavolal, ten řekl, tak jo, jedeme zpátky, a vrátili se. Před hospodou ho nějací chlapi vytáhli z auta a začali ho mlátit. Pak ho zadržela policie.