Velmi dobrou práci odvedli ve středu 24. ledna policisté z oddělení České Budějovice. Během pár hodin od oznámení o vloupání do bytu dopadli odvážného zloděje.

Zloděj. Ilustrační foto. | Foto: Next

Jak popsala mluvčí policie Lenka Krausová, celou věc oznámil ve středu na linku 158 kolem sedmé ráno volající muž. „Jeho příbuzné mu volaly s tím, že se do jejich bytu v jedné z českobudějovických ulic v noci někdo vloupal a chybí mnoho zlatých šperků a klíče od domu i vozidla.“

Policisté vyjeli na místo a okamžitě začali pátrat po pachateli i odcizených věcech. „Nápomocen jim byl v tu chvíli i muž vlastnící areál, ve kterém je byt situovaný, a předal jim informace, které, jak se ukázalo, směřovaly k dopadení pachatele. Díky vynikající místní a osobní znalosti policisté natipovali člověka, který by se činu mohl dopustit,“ přiblížila mluvčí a dodala, že muži zákona předali informaci všem hlídkám a začali prověřovat místa, kde by se dotyčný mohl nacházet.

Úspěšní byli kolem druhé hodiny, když muže (43 let) nalezli spícího na lavičce v parku ve městě. „Kradené věci se mu líbily natolik, že když se policistům ukázal, měl na sobě hned několik párů hodinek, řetízků a dalších kradených věcí. S policisty se ani moc nedohadoval a řekl, kam další odcizené věci ukryl. Policisté tedy zkontrolovali místo, které jim uvedl, a dá se říci, že se většina odcizených věcí poškozeným vrátila,“ sdělila Lenka Krausová. Dodala, že muž byl tak drzý, že v bytě kradl, když ženy spaly. „Podezřelý putoval do policejní cely a policistům má co vysvětlovat,“ uzavřela.