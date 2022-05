V pondělí 9. května podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové zamířil muž do jedné prodejny elektroniky na ulici Pražská v Českých Budějovicích. "Vyhlédl si zde mobilní telefon značky Apple iPhone v hodnotě bezmála 20 tisíc korun. Ukryl ho pod oblečení a opustil prodejnu bez zaplacení. Měl však smůlu. Všimli si ho pracovníci prodejny a následně ho zadržela policejní hlídka," popsala mluvčí.

Policisté zjistili, že se jedná o muže (33 let) cizí státní příslušnosti, který se obdobného skutku dopustil minulý týden na Pardubicku. Zde ukradl rovněž mobilní telefon. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.