Nepříjemné překvapení čekalo v sobotu dopoledne na majitele sklepa v jednom domě v ulici K. Weise v Českých Budějovicích.

Ilustrační foto | Foto: pixabay.com

Do domu se totiž v přesně nezjištěné době, někdy od 18. do 23. listopadu, vloupal neznámý pachatel. Podle jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové měl pachatel zamířit do prostoru sklepních kójí. "Nejprve vylomil vložku zámku u vchodu do prostoru úklidu, místnost prohledal, ale nic zde neodcizil. Poté si vybral jeden sklep, za použití násilí do něj vnikl odcizil odtud několik párů náušnic a přesně nezjištěné množství značkové kosmetiky. Vše v hodnotě minimálně 12 000 korun," uvedl Štěpánka Schwarzová.