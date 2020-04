Všimli jste si pohybu neznámé osoby s odcizenými koly v Skuherské ulici v Českých Budějovicích? "Ozvěte se policii," vyzývá policejní mluvčí Milan Bajcura.

Českobudějovičtí policisté z městského oddělení vyšetřují případ krádeže vloupáním do sklepních prostorů v Skuherského ulici. "Neznámý pachatel v bytovém domě č. 59, od neděle 5. dubna do úterý 7. dubna za použití násilí postupně vnikl do sklepních kójí, kde následně odcizil dvě jízdní kola. Jednalo se o dámské jízdní kolo značky Rockrider SP 100, bílo růžové barvy a pánské jízdní kolo značky GT, stříbrné barvy, kdy byla majitelům způsobena škoda za více jak 7 000 korun," uvedl Milan Bajcura.