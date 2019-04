České Budějovice - Ukrást věci za skoro 30 000 korun se v neděli ráno podařilo zloději zřejmě i proto, že nebyly dvoje dveře zamčené.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Zloději to usnadnilo v neděli ráno vstup do bytu domu v Riegrově ulici. V klidu tam sebral pánské a dámské hodinky, platební karty, finanční hotovost a zmizel. Podle policejní mluvčí Lenky Krausové se pachatel dopustil přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Kdo by k vniknutí do soukromí a krádeži měl nějaké poznatky, měl by zavolat na bezplatnou policejní linku 158.