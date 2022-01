V úterý 11. ledna krátce před devátou hodinou ranní prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost na Suchovrbenském náměstí. Uvnitř zdejšího supermarketu se náhle ozvaly hlasité výkřiky. "Zaměstnanci prodejny se slovy „zloděj“ právě pronásledovali běžícího muže. Muž se však agresivně bránil dopadení a po odhození jednoho ze zaměstnanců na pokladní terminál vyběhl z budovy. Strážníci ho začali okamžitě pronásledovat," uvedla k případu Věra Školková.

Strážníkům neutekl

Teprve dvacetiletý muž totiž nebyl strážníkům neznámý. V minulosti již s ním měli mnohokrát co do činění. Strážníci při pronásledování muže na místo přivolali motorizovanou hlídku, která mu jela v ústrety a dostihla ho zároveň s běžícími strážníky v ulici Pod Lékárnou. "Muž věděl, že již není úniku a dobrovolně si lehl na zem s rukama za zády. Na výzvy strážníků vytáhl z oděvu několik kusů drogistického zboží a ke svému činu se přiznal," doplnila Věra Školková. Hodnota odcizeného zboží byla později vyčíslena na 450 Kč. Strážníci poté muže předvedli na obvodní oddělení Policie ČR, kde celý případ předali do rukou policistů.

Na policii skončil počátkem týdne i jiný muž. Původně se dostal podle Věry Školkové do křížku se strážníky kvůli verbálnímu útoku. Ukázalo se ale, že z místa incidentu chce odjet na odcizeném kole. V pondělí 10. ledna ve dvě hodiny ráno projednávala hlídka městské policie na náměstí Přemysla Otakara II. přestupek s neosvětlenou cyklistkou. Náhle se za hlasitých projevů začal ke strážníkům přibližovat neznámý muž. Vyhrožoval strážníkům a s hrubými urážkami na jejich adresu se snažil přistoupit až do jejich těsné blízkosti. Na zákonné výzvy, aby odstoupil a místo opustil, však nereagoval a pokračoval ve svém projevu. Strážníci proti němu vzápětí použili donucovací prostředky a nasadili mu služební pouta. Muž se mezitím zklidnil, proto mu strážníci pouta sejmuli a přestupek proti veřejnému pořádku s ním vyřešili na místě pokutou.

"Tím však případ neskončil. Muž zamířil k odstavenému jízdnímu kolu, na kterém před událostí přijel. Jeden ze strážníků však náhle zbystřil. Jízdní kolo totiž odpovídalo bicyklu odcizenému jeho partnerce před dvěma dny před obchodním centrem na Pražské třídě. Že se skutečně jedná o odcizené kolo, se okamžitě po ověření výrobního čísla potvrdilo," uvedla k případu Věra Školková. Strážníci proto na místo přivolali hlídku Policie ČR, která muži jízdní kolo odebrala. Případem se budou dále zabývat policisté z obvodního oddělení Policie ČR – město. "Osmačtyřicetiletý muž bude mít jistě co vysvětlovat," doplnila Věra Školková.