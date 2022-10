Kasírtaška přilákala zloděje minulý týden v Lišově, z auta si zloděj odnesl ještě další peněženku! Policisté z obvodního oddělení v Lišově pátrají po zatím neznámém pachateli, kvůli kterému vyjeli dne 13. října do třídy 5. května, kde jim oznamovatel nahlásil případ vloupání do vozidla.

"Neznámému pachateli stačila půl hodina, kdy se řidič vzdálil od vozidla, aby rozbil přední sklo a dostal se dovnitř. Jednalo se o vozidlo značky Škoda. Nejspíš ho přilákala kasírtaška s finanční hotovostí odložená v přední části automobilu. Kromě toho našel ve vozidle ještě další peněženku s penězi a s osobními doklady," uvedla k případu jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Celková škoda, kterou tak pachatel způsobil, dosáhla výše bezmála 27 000 korun. Dopustil se trestného činu krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Z chaty odnesl nářadí

Policisté z obvodního oddělení v Boršově nad Vltavou se zabývají případem krádeže a porušování domovní svobody. "Těchto dvou skutků se dopustil neznámý pachatel, který si ke svému činu vybral někdy v době od 9. do 13. října jednu chatu v katastru obce Heřmaň. Za použití násilí se dostal dovnitř vstupními dveřmi a pak odtud odcizil především nářadí - frézku, vrtáky a hoblovačku. Poté zamířil ještě do vedlejší chaty. Vypáčil dveře do sklepních prostor, ale nic odtud neodcizil," popsala způsobené škody Štěpánka Schwarzová. Celková škoda, kterou svým jednáním pachatel způsobil, dosáhla výše bezmála 5 000 korun.

Rybář už si nezachytá

Po pachateli trestného činu krádeže a porušování domovní svobody pátrají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Tohoto skutku se neznámý zloděj dopustil někdy v době od 11. do 12. října v jednom panelovém domě v ulici J. Bendy. Pachatel si vybral jeden sklep a za použití násilí se dostal dovnitř. Odtud odcizil látkový vak na rybářské potřeby, dva teleskopické rybářské pruty s navijáky, kovový držák na pruty a podběrák. Celková škoda, kterou zloděj způsobil, dosáhla výše bezmála 11 000 korun.

Mladík má zřejmě na svědomí několik případů krádeží

K řešení zřejmě spěje případ několika letních krádeží v Českých Budějovicích. Opakované letní krádeže v krajském městě má podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury pravděpodobně na svědomí 26letý mladík z města na soutoku řek Vltavy a Malše. "Od července do září si přisvojil nalezený batoh s osobními věcmi a platebními prostředky, které použil pro svou potřebu. Pak se zaměřil na odstavená jízdní kola a v neposlední řadě se vloupal do šatní skřínky v zázemí prodejny," vypočetl Milan Bajcura, co vše kladou policisté mladíkovi za vinu.

Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 38 000 korun. "Díky velmi dobré místní a osobní znalosti policistů z obvodního oddělení České Budějovice – město byl zmíněný mladík zjištěn a jeho protiprávní činnost prokázána k zahájení úkonů trestního řízení," uvedl Milan Bajcura.

V minulých dnech si mladík z rukou policistů převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Případy jsou realizovány formou zkráceného přípravného řízení, kdy lze předpokládat, že během dvou týdnů se o potrestání pachatele rozhodne před soudcem okresního soudu.