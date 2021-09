Policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou pátrají po neznámých pachatelích, kteří dne 26. srpna navštívili jeden obchodní dům na Českobudějovicku a kradli zde.

Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové zavítali do prostor oddělení s elektronikou a z regálu odcizili volně přístupné elektrické spotřebiče. "Odnesli si několik kávovarů, kuchyňský robot a další spotřebiče. Vše uložili do nákupního vozíku a s tímto zbožím bez provedení jeho úhrady projeli pokladnami. Před prodejnou nasedli do osobního automobilu a z místa činu odjeli," uvedla mluvčí.