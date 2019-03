V pátek podle okresní mluvčí Policie České republiky Štěpánky Uhlířové navštívila výtečnice jeden obchod s oblečením, z volně přístupných regálů vzala různé druhy oblečení a odnesla je do převlékací kabiny. "Zde z nich odstranila bezpečnostní čipy a zboží uložila do tašky. Poté bez zaplacení prošla kolem pokladních boxů, kde si jí všiml pracovník ostrahy prodejny. Po sečtení hodnoty zboží prodavači zjistili, že žena nakradla oblečení za bezmála 5 500 korun," konstatovala k případu Štěpánka Uhlířová.

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice, kteří přijeli na místo, ženu ztotožnili. Je to sedmadvacetiletá žena z Českobudějovicka. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Zlodějka by tak měla do dvou týdnů skončit před soudem.