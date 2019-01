České Budějovice -Výslechem svědků a znalců z odvětví soudního lékařství a balistiky v úterý u krajského soudu pokračovalo hlavní líčení s projektantem Václavem Novákem (63) z Protivína, jehož obžaloba viní z pokusu o vraždu.

Obžalovaný Václav Novák (63) z Protivína se zpovídá u soudu z pokusu o vraždu. Toho se měl dopustit na 28letém Martinovi Z., který mu údajně pokřikoval u domu. | Foto: Deník/Radka Doležalová

Jak jsme již uvedli ZDE, muž loni v listopadu střílel po 28letém Martinovi Z., který mu údajně chvíli předtím vulgárně pokřikoval před domem a vyhrožoval mu fyzickou likvidací. Obžalovaný proti němu vyrukoval s legálně drženou pistolí ČZ ráže 7,65 mm a čtyřikrát vystřelil. Jednou varovně do vzduchu, o chvíli později už naostro.

Poškozený schytal průstřely hrudníku, plíce a oblasti pod levým tříslem. Mimo to utrpěl poranění osrdečníku, srdce, žebra, stydké kosti a hýždě spojené s masivním krvácením a zavzdušněním hrudníku. V neposlední řadě pak tržnou ránu na temeni hlavy, která dle zjištění v úterý vyslechnutého soudního lékaře Zdeňka Šenkýře vznikla nejspíš tupým úderem některé části pistole. Poškozený skončil v kritickém stavu a bezprostředním ohrožení života. Podle znalce nezemřel jen díky včasnému zákroku specialistů v českobudějovické nemocnici.

„Obžalovaný neměl žádná poranění, která by svědčila o jím zmiňovaných opakovaných úderech do oblasti hlavy a krku ze strany poškozeného. Jeho tvrzení o útoku se jeví jako málo pravděpodobné," zpochybnil znalec tvrzení obžalovaného Václava Nováka, že se bezprostředně před střelbou bránil fyzickému napadání od o desítky let mladšího Martina Z.

Podobný názor zastává také znalec balistik Oldřich Hořava z Odboru kriminalistických technologií a expertiz jihočeské policie. Ten vypracovával posudek na zbraň i střelivo a společně s kolegou Šenkýřem a znalkyní z oboru chemie dospěli k závěru, že při průstřelu hrudníku dělilo střelce od oběti 60 centimetrů. Z tohoto důvodu takřka jednoznačně vyloučili tvrzení obžalovaného, že ho poškozený v daný okamžik držel za rameno a ruku, v níž svíral svou legálně drženou pistoli.

Vědomé výstřely

„Zbraň je ve standardním provedení, k jejímu samospouštění nedošlo. Zkušební střelba proběhla bez závad. Pokud obžalovaný Václav Novák nakládal se zbraní tak, jak popisuje, zcela jednoznačně porušil bezpečnostní pravidla manipulace se zbraní," zmínil znalec Oldřich Hořava.

Kromě znalců v úterý vypovídali také manželé Petr a Libuše L. z Protivína, kteří bydlí v ulici, kde došlo ke střelbě. Žena v brzkých ranních hodinách odjížděla do zaměstnání v Budějovicích a podle svých slov cestou spatřila dva mladíky (poškozeného a jeho kamaráda, klíčového svědka Pavla H., pozn. redakce), kteří „pomalu kráčeli ulicí a živě gestikulovali." V tu chvíli ještě nikdo netušil, že jeden z nich se jen o pár okamžiků později stane obětí zvlášť závažného zločinu. „Pana obžalovaného osobně neznám, jen z doslechu vím, že měl v okolí Protivína nějaké pozemky. Podle mého se ničím nevymykal," vypovídala Libuše L.

Její manžel řekl, že ho odchod manželky probudil, takže od té doby byl v polospánku. Zaregistroval tedy intenzivní a hlasitý štěkot jinak „nemluvného" sousedova psa (s tím si podle svých slov hrál poškozený), tři rychlé výstřely a pak i vzrušený ( a prý i „opilý") hlas Pavla H. , který zmiňoval slova jako střelba do hlavy, policie či sanitka. „Když jsem zaslechl ty rány, tak jsem si myslel, že se jedná o pyrotechniku, a nevěnoval jsem tomu zvláštní pozornost… S obžalovaným jsem měl normální vztahy, ale z doslechu vím, že si prý úzkostlivě chránil svůj majetek. Poškozený je přátelský, komunikativní, slušný a vždy pozdraví. Nikdy jsem s nimi neměl problémy," vypovídal Petr L.

Václav Novák tvrdí, že mu poškozený údajně vyhrožoval likvidací a poté jej fyzicky napadl. On se obával, že na mladšího a zřejmě zdatnějšího soupeře nebude mít, a proto prý vytasil zbraň. Martin Z. tato nařčení odmítá s tím, že k žádné konfrontaci nedošlo. Obžalovaný prý na něj vystřelil bez varování hned poté, co se on otočil od plotu, kde hladil sousedova psa.

Soud pokračuje v srpnu.