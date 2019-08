Nová Ves - Bez trestu nezůstane 27letý cizinec, který začátkem června zranil v autě svou známou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Z místa spolujezdce ji uhodil do hlavy tak, že musela být ošetřena v nemocnici. Úderem poškodil čelní sklo její audiny, displej mobilu a způsobil jí škodu za skoro 9000 korun. Po zadržení mu policisté naměřili 0,16 promile alkoholu v dechu. Co mu trestný čin poškození cizí věci a ublížení na zdraví vynese, se dozví do dvou týdnů u okresního soudu.