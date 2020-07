Město apeluje na majitele vany, aby ji odnesl, tam, kam patří. Náměstek primátora Ivo Moravec vysvětluje občanům, že město má tři stabilní a také pravidelně fungující sběrné dvory. Lidé tam podle něho mohou přijíždět sedm dní v týdnu a zcela zdarma se na místě zbavit nepotřebných věcí, které už dávno přestaly sloužit původnímu účelu.

„Někdo by možná řekl, že je to komfort. Jiného názoru je evidentně majitel této na chodníku ležící vany. Ona sama vzdálenost do sběrného dvora či na skládku nepřekoná,“ zdůrazňuje náměstek s tím, že k mání je i pračka.