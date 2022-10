Boj s billboardy u dálnic a silnic pokračuje. Vlastníci se odstranění vyhýbají

V Česku platí už pět let zákon zakazující billboardy v těsné blízkosti dálnic či silnic prvních třídy. Stejně tak by mostní konstrukce přes dálnice neměly sloužit jako reklamní plocha. Realita je ovšem jiná. Na některých místech to vypadá tak, jako by žádná pravidla neplatila. Důvodem, proč se tuzemské autostrády nemohou zbavit nelegálních reklamních ploch, jsou obstrukce majitelů. Ti využívají slabiny v zákoně.

Nebezpečné reklamní plochy v blízkosti silnic měly být odstraněny už před lety, některé u nich ale zůstávají dál. Snímek pochází ze Znojemska | Foto: Deník/Dalibor Krutiš