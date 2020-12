Podle ministerstva zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) sice epidemie v Česku poměrně rychle sestoupila z vysokých čísel a nadále brzdí, úbytek nově nakažených ale není tak výrazný jako v předminulém či minulém týdnu. Průměrné denní přírůstky se pohybují kolem čtyř tisíc.

"Epidemie jednoznačně brzdí, ale jednotlivé regiony se od sebe odlišují - a to výrazně," zdůraznil šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. "Pozitivní je, že populační zátěž a zátěž v nemocnicích klesá," dodal.

Rizikové skóre pro Českou republiku je v současnosti 57 bodů, celou tabulku však v současnosti táhnou dolů jen dva kraje - Praha a Moravskoslezský kraj. „Pouze pět krajů se dostalo alespoň na jeden den na stupeň pohotovosti 3 a pouze dva kraje (Praha a Moravskoslezský kraj) na něm setrvávají," konstatoval Dušek.

Za rizikové pak označil Pardubický kraj, Vysočinu a částečně i Královéhradecký kraj, kde se nachází mnoho pozitivních seniorů a hospitalizovaných. Obecně situaci zkresluje pouze dobrá situace v Praze, bez které by Česko bylo na 62 bodech, což znamená čtvrtý stupeň rizika.

Opatření budou jednotná pro celou zemi

Blatný však i nadále trvá na tom, aby se opatření dělala jednotně pro celou zemi. „V žádném případě to nebude tak, že by se skóre přepočítalo pro nedělní rozhodování bez Prahy. Jestli přejdeme do stupně tři, tak v celé republice,” nechal se slyšet šéf rezortu.

Podle Blatného se pozitivita testů pohybuje kolem dvaceti procent, přičemž osmdesát procent nakažených se daří vytrasovat během 24 hodin. "Objektivně v České republice klesá relativní pozitivita záchytu. Blížíme se k hodnotě dvaceti procent, přičemž kýžená hodnota by byla deset procent," doplnil šéfa rezortu posléze Dušek s tím, že některé evropské země se pohybují kolem patnácti procent.

Před možným dalším vývojem však varovala hlavní hygienička Jarmila Rážová. "Rostou počty nakažených v sociálních zařízeních, zdravotnických zařízeních, školách, firmách i vězeních," upozornila a dodala, že během týdně celkem přibylo 414 nových událostí.

Podle Duška je ovšem pozitivní, že listopad skončí vzhledem k počtu nakažených seniorů na stejných číslech jako předchozí měsíc.

Dobrou zprávou je ovšem situace v českých nemocnicích, kde je v současné době zhruba 5000 hospitalizovaných pacientů. „Rozhodující je vývoj v nemocnicích. Klesá počet hospitalizací z 8300 k dnešnímu ráno to bylo 5000. A klesá to podle odhadů pozitivnějších reprodukčních čísel,” zdůraznil.

Obnovování "normální" péče v nemocnicích

„Největší počty pacientů najdeme i v nejméně postižených krajích, ale celkově počty klesají,” doplnil později vedoucí klinické skupiny Covid ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Obnovování normální péče tak bylo zahájeno v prakticky všech českých nemocnicích.

Ministerstvo také zdůraznilo, že neví, kolik pacientů ve skutečnosti zemřelo na covid-19. "U šedesáti procent měly vliv i jiné nemoci a nemůžeme to říct, budeme to ještě zkoumat,” uzavřel Černý.