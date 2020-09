„Lidé tam mohou být v dřívější dobu a bohužel to je jedno z nejrizikovějších míst. Opatření, které se týká zkrácení na deset hodin večer se opravdu stane. Vyhlásíme to zítra,“ řekl serveru iDnes.cz nový ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Dnes ohlášené zpřísnění omezení otvírací doby barů a restaurací i počtu diváků sportovních akcí bude trvat 14 dní, řekl Prymula ČT. Pokud se za tu dobu podaří snížit ukazatele nemocnosti, budou opatření zase zrušena. Určující bude podle ministra vývoj denních počtů nakažených, počet hospitalizovaných a vývoj reprodukčního čísla, které udává kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný.

Zavírací dobu ve 22 hodin již dříve kritizovali provozovatelé restaurací, kteří ji považují za radikální zásah do svého podnikání.

„Sice to zní, že to je jenom o dvě hodiny méně, nicméně my tu poslední objednávku musíme udělat kolem deváté hodiny. Když si to spočítáme, tak to představuje úbytek denní tržby až o 30 procent, což je po šestiměsíčním hladovění české gastronomie likvidační, to už nejde udýchat,“ řekl Deníku spolumajitel skupiny Hospodska Luboš Kastner.

Česká gastronomie letos již na tržbách přišla nejméně o 30 miliard korun, do konce roku se tato částka i bez dalších restrikcí vyšplhá až na 50 miliard korun. Se zkrácením otvíracích hodin pro restaurace nesouhlasí ani Hospodářská komora ČR. Připomněla, že stravovací zařízení patří mezi ty, z nichž podle oficiálních zdravotnických dat pochází jen minimální počet nakažených.

V hlavním městě platí omezení otevírací doby restaurací od 9. září. Restaurace, bary a kluby musejí být od půlnoci do 06:00 zavřené. O pět dní později byla omezena otevírací doba restaurací ve Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Povinnost se pak rozšířila na celé území státu z pátku na sobotu 19. září.

Omezení sportovních akcí

Nová opatření se nejspíše dotknou i sportovních akcí. Ministerstvo zdravotnictví totiž ve středu pravděpodobně omezí počet účastníků na sto na venkovních akcích a na padesát účastníků na vnitřních akcích. Počítá se přitom s výjimkami pro méně rizikové akce.

Počet diváků na sportovních akcích by se měl podle Prymuly omezit na přibližně 2000 sedících lidí. Omezení konzultoval s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, řekl ministr v ČT.

Prymula uvedl, že Česko je v této oblasti benevolentnější než okolní země. I chystaný omezený počet diváků na sportovních akcích v ČR bude podle Prymuly poměrně vysoký. Očekává ale, že se lidé po stadionu rozprostřou a nebezpečí nákazy bude nízké.

V televizi Nova posléze upřesnil, že limit 2000 diváků bude platit pro venkovní akce. "Uvnitř to bude tisícovka," doplnil.

Za úterý zatím přibylo v Česku 873 nových případů nákazy koronavirem, tedy o devadesát více než ministerstvo evidovalo ve stejný čas v pondělí. S nemocí se nyní potýká přes 25 tisíc lidí, hospitalizováno je 581 pacientů. Rekordní přírůstek za posledních 24 hodin zaznamenala Praha, kde přibylo 442 nakažených.

Prymula: Za vznikem semaforu byly politické tlaky



Za vznikem takzvaného semaforu, který ukazuje riziko nákazy v jednotlivých okresech, byly politické tlaky, řekl dnes v České televizi ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). On sám měl s jeho vznikem "trochu problém". Současnou situaci kolem semaforu považuje za kočkopsa. Za jeho problém označil, že mapuje situaci, která již byla. "My potřebujeme zastavit vir dopředu," uvedl.



"Neříkám, že byl úplně šťastně zvolen, byly tady politické tlaky, aby tady byl," řekl nový ministr k semaforu.



"Buď máme semafor a opatření jsou navázána na něj, nebo nemáme semafor a opatření děláme plošná. Teď je to trochu kočkopes," řekl. Semafor je podle něj dobré sledovat kvůli tomu, aby bylo jasné, jak na tom která lokalita je. Zároveň poznamenal, že pokud by pokračoval týden či dva stejný růst, jako dosud, celá mapa České republiky by se na semaforu zbarvila do červena.



Takzvaný semafor ukazuje stav koronavirové nákazy v jednotlivých okresech. Rozeznává tři stupně, zelený, oranžový a nejhorší červený, v němž je zatím jen Praha. V oranžovém stupni je od pondělí 28 okresů. Zbylé okresy jsou zelené. Žádný okres v Česku už nemá bílou barvu, která znamená nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy. V pondělí aktualizovaný semafor odráží situaci mezi 12. a 18. zářím.



Prymula také označil za jednu z priorit lepší komunikaci ministerstva. Chce, aby se jednou až dvakrát týdně konala na ministerstvu tisková konference. "Moje komunikace s masmédii by se měla omezit opravdu na dva dny, abychom měli čas na práci. Budu se snažit ta klíčová sdělení komunikovat sám," dodal.