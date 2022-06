Národní dopravce České dráhy chce při úpravě ceníku zohlednit letošní inflaci. Standardně to byla vždy inflace předešlého roku. „Letošní inflace přitom může dosáhnout až 20 procent, pokud by se dále vyhrotila válečná situace na Ukrajině a došlo k odstřižení dodávek ruského plynu,“ varuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

I kdyby k takovému scénáři nedošlo, měla by se podle předpovědí pohybovat letošní inflace kolem 15 procent. O tolik by tak tedy mohly narůst ceny jízdenek u národního dopravce v případě změny "taktiky" úprav ceníku pro cestující.

Zdražení jízdného: 75procentní slevu využívali víc studenti než důchodci

Největší dopad by to pak mělo na seniory, studenty a děti. Od dubna totiž stát zmíněným kategoriím snížil slevu na jízdném ze 75 na 50 procent. „Pokud je řádná cena vlakové jízdenky 100 korun, platili za ni ještě v březnu jen 25 korun. Nyní už však platí 50 Kč. A od prosince tedy až 60 korun. To je zdražení o 140 procent během necelého roku,“ upozorňuje Kovanda.

Úprava tarifů

I když zahájí jednání o úpravě cen jízdného až ve druhé polovině letošního roku, kdy pak cestující změny pocítí na pokladnách spolu s novými jízdními řády v prosinci, České dráhy zatím takový scénář neočekávají. „Podle aktuálních hodnot a vývoje inflace nepředpokládáme, že by se zvýšení pohybovalo kolem úrovně 20 procent, jak uvedly některé sdělovací prostředky bez konzultace s naší společností. Takovou zprávu nyní vnímáme jako nepravdivou a poplašnou,“ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

České dráhy zároveň upozorňují, že nejen výše inflace je „hlavní klíč“ při tvorbě nových cen. Při úpravě tarifů se přihlíží i na ceny energií a pohonných hmot, ale i k dalším aspektům týkajících se poptávky cestujících, aby nenastal jejich odliv.

Extrémní sleva za jízdné končí. Studenti i důchodci si od dubna připlatí

Zdroj: DeníkDo prosince národní dopravce s cenami hýbat nebude. K tomuto kroku se nechystá u komerčních rychlíků či expresních autobusových linek ani dopravce Arriva transport Česká republika. Ovšem zdražení v blízké budoucnosti vidí jako nevyhnutelné. „Ve střednědobém výhledu ale k plošnému zdražování kvůli růstu cen energií bude nutné přistoupit,“ upozorňuje mluvčí společnosti Jan Holub.

Naopak „žluté“ vlaky a autobusy kvůli vysokým nákladům za energie a pohonné hmoty zdražily jízdné o 15 procent už v únoru. Nyní dopravce upravil ceny znovu. „RegioJet nepatrně, a to v řádu jednotek procent, zvýšil ceny jízdného v minulém týdnu. V tuto chvíli ale neplánujeme žádné další zvýšení cen,“ komentuje situaci provozní manažer dopravce Jiří Jahelka.