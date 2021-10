Kolik lidí už má ukončené očkování?

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že k neděli 18. října bylo aplikováno 11 963 106 očkovacích dávek. „U 6 031 002 osob bylo očkování dokončeno, u 48 980 osob byla podána posilující dávka,“ vypočítává ministerstvo. Kompletní očkování má tedy dokončeno 64,6 procenta obyvatel starších dvanácti let.

Jaká je proočkovanost nejohroženějších skupin?

Covidem jsou nejvíce ohroženi senioři, kterým může nákaza způsobit další zdravotní potíže a oslabit už tak zatíženou imunitu. Proočkovanost u seniorů je nejvyšší ve věkové kategorii 70-79 let, kde dosahuje 85,5 procent. Výraznou proočkovanost má také kategorie 80+, dokončené očkování má 81 procent. Nad 64 let je u nás očkováno více než 80 procent všech seniorů.

Jaká je účinnost vakcíny - jak hladina protilátek klesá v čase?

Ochranný efekt vakcíny v čase klesá. Jak moc a u jakých vakcín zatím vědci ještě vyhodnocují. První data jsou dostupná z Izraele, kde je proočkovanost jedna z nejvyšších na světě. „Data při dlouhodobém sledování za období prosinec 2020 až červenec 2021, potvrdila pokles účinnosti. Z počáteční 90procentní účinnosti došlo ke konci června 2021 k poklesu účinnosti na 40 procent. Za pokles účinnosti může být zodpovědné oslabení postvakcinační imunity v čase ale také větší rozšíření delta varianty koronaviru,“ uvádí Česká vakcinologická společnost k poznatkům zahraničních kolegů.

Pro koho je vhodná třetí dávka?

Momentálně je přeočkování třetí dávkou v ČR možné pro osoby, které mají nejméně šest měsíců po ukončeném očkování. Na věku, zaměstnáni či zdravotním stavu podle pravidel ministerstva zdravotnictví nezáleží. Přesto lékaři přesně definují, komu bude dávka nejužitečnější. Především těm, u kterých je očkování nejméně účinné, kteří trpí vážnými poruchami imunity. Například v důsledku onkologických nemocí nebo užívání léků, které potlačují imunitní systém „Ti by měli dostat 3. dávky vakcíny co nejdříve s cílem zvýšení jejich odolnosti vůči infekci. Ostatním rizikovým pacientům, kteří nemají poruchu imunitního systému, ale mají jiné rizikové faktory dané věkem nebo chronickými onemocněními, se ochrana také může snižovat, protože jim již uplynula delší doba od podání poslední dávky,“ vysvětluje lékař a vakcinolog Daniel Dražan. Účinnost očkování je u lidí s oslabenou imunitou asi 59 až 72 procent ve srovnání s 90 až 94 procent u ostatní zdravé populace.

Pro koho není vhodná?

Světová zdravotnická organizace (WHO) několik měsíců upozorňuje, že je třetí dávka pro zdravé lidi zbytečná a nic na tom nemění ani pokles účinnosti v čase. Naopak by třetí dávka mohla škodit. Opírá se o závěry svých i amerických vědců, kteří publikovali společnou studii v odborném medicínském časopise Lancet. „Ačkoli výhody primárního očkování proti COVID-19 jasně převažují nad riziky, může existovat riziko, pokud by posilovací dávky byly aplikovány příliš brzy nebo často,“ stojí ve studii. Studie mluví především o zvýšeném riziku myokarditidy. Evropská léková agentura (EMA) nicméně dala na začátku října zelenou třetí dávce i pro zdravé lidi nad 18 let. K výše uvedeným komplikacím se srdcem uvedla, že v jejích studiích nebyly častěji zaznamenávány. A stanovisko našeho ministerstva zdravotnictví? To je stručné. „Rozhodnutí, zda je pro toho či onoho člověka třetí dávka vhodná, by měl každý konzultovat se svými lékaři,“ říká resort.

Kde je nejvíce nakažených?

Největší počty nově nakažených zaznamenali hygienici v Moravskoslezském kraji. Z pondělních 2,5 tisíce diagnostikovaných to bylo téměř 500. Dále vysoké počty hlásí také Praha a Jihomoravský kraj.

Hrozí nemocnicím další kolaps?

S počty nakažených rostou i počty hospitalizací. Momentálně je v nemocnicích s covidem více než 540 osob, více než 64 procent z nich je neočkovaných. S čísly počítal realistický scénář epidemiologů, zatím ale výrazně nezatěžují nemocnice. „Celková zátěž jednotek intenzivní péče je kolem tří procent celkové kapacity. V tuto chvíli tady není krize ve smyslu omezování ostatní péče, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Chystají se přísnější opatření?

O tom zatím Vláda nerozhodla. Spíše se chce zaměřit na důsledné vymáhání těch stávajících. Ve dnech 4. až 6. listopadu se krajské hygienické stanice chystají na mimořádné kontroly. Od jara udělali hygienici více než 45tisíc kontrol.

Chrání očkování jen před těžkým průběhem nebo už covid nikdy nedostanu?

O tom, že je možné se nakazit i po ukončeném očkování, informují statistiky nakažených i lékaři, kteří připouštějí, že žádné očkování není stoprocentní. Průběh nákazy a to, zda k ní vůbec dojde, se liší u každého člověka. „Očkovací látky proti nemoci covid-19 nebyly původně určeny k prevenci mírných a bezpříznakových průběhů nemoci, ale k prevenci závažnější formy onemocnění. Po jejich schválení bylo ale zjištěno, že jsou vysoce účinné i v prevenci mírných a bezpříznakových forem,“ doplňuje vakcinolog Daniel Dražan.