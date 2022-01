Daň z nemovitosti: Zbývá jen pár dní, hlásit lidé musí i prodej či rekonstrukci

Získali jste v uplynulém roce nově do svého vlastnictví byt, pozemek anebo nebytové prostory? Pak se také na vás vztahuje povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a to nejpozději do 31. ledna. Termín pro samotné zaplacení této daně nebo alespoň její první splátky vyprší 31. května.

K podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí zbývá už jen pár dní | Foto: Shutterstock