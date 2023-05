Exkluzivní debata Deníku nese název Co můžeme čekat od prezidenta? Tento název jsme zvolili proto, že po deseti letech Miloše Zemana pravděpodobně každý občan, ať už volil, nebo nevolil Petra Pavla, očekával na Pražském hradě změnu. Ta nastala, končí přísné kontroly. Jaké má česká hlava státu názory na demonstrace, zvyšování DHP, vývoj války na Ukrajině? Záznam celé debaty s Petrem Pavlem a moderátorkou Kateřinou Perknerovou nejdete v článku.

O změnách na Hradě, demonstracích, Ukrajině. Petr Pavel byl hostem živé debaty Deníku. | Video: Deník

Co důležitého zaznělo ve čtvrteční debatě (záznam si můžete pustit na videu výše):

Petr Pavel je pro dvě sazby DPH

O konkrétních návrzích z demonstrací lze jednat

Debata o logistické základně v Mošnově

Čím prezident bude jezdit. BMW, nebo Škoda?

Otázka ukrajinského obilí a vyvěšení ukrajinské vlajky

Prezident Pavel plní sliby

Viditelné změny na Pražské hradě přišly tento týden. Od pondělka každý návštěvník může volně vejít do hradního areálu, aniž by musel procházet bezpečnostními rámy.

Senátu Pavel poslal návrhy na tři ústavní soudce, které doporučil jím jmenovaný odborný panel. Pravděpodobně už 8. května povýší do generálské hodnosti ředitele BIS Michala Koudelku. A chystá se navštívit Ukrajinu. To všechno jsou kroky, jež by se od Miloše Zemana čekat nedaly.

Neházejme demonstranty do jednoho pytle. Část z nich jsou oběti, míní Petr Pavel

Zároveň Petr Pavel podepsal spornou valorizační novelu a teď ho čeká další oříšek v podobě vládního úsporného balíku. I toto téma zaznělo ve třetím dílu debatu Deníku.

Válka na Ukrajině a demonstrace

Před Pavlovou cestou na Ukrajinu a v souvislosti s nedělní demonstrací byl Deník zaplaven dotazy, které směřují k prezidentovým názorům na válečný konflikt. Je na pořadu dne očekávaná jarní ofenziva? Ovlivní vývoj na bojišti čínský mírový plán a co o něm soudí prezident Pavel? Bude v Kyjevě jednat o dodávce dalších zbraní, když jich už není neomezené množství?

Na důchody se sáhlo, platy politiků rostou. Petr Pavel: Nešťastné rozhodnutí

Petr Pavel zodpověděl i otázku Hany Králové, která napsala: „Pane prezidente, poslední dobou, a myslím, že v takovéto míře poprvé od revoluce, se zvedla vlna demonstrací. Odbory, SPD, Česká pošta, strana PRO a plné Václavské náměstí, pochod Prahou k Úřadu vlády. Vláda reaguje tím, že právo na demonstrace je, a tím to končí. Já myslím, že tím ale lidé dávají vládě především vizitku a najevo, jak moc jsou s ní nespokojení. Jak to vnímáte vy, budete s demonstranty jednat?“

Paní Turkovou zase zajímalo, proč visí na Národním muzeu v Praze ukrajinská vlajka. „Proti Ukrajině nejsem zaujatá. Všimla jsem se ale, že i v Praze na Strakově akademii, Poslanecké sněmovně a všech ministerstvech je též vedle české vlajka ukrajinská. Neměla by tam být jen česká, eventuálně EU?“