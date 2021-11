Jak konkrétně? Novinkou by měla být možnost platit jedno procento svého příjmu na přilepšení rodičům nebo prarodičům v penzi. Ti by navíc měli dostat i finanční bonus (návrh je cca 500 korun) za každé vychované dítě. A pro vylepšení budoucích penzí pak nová vláda navrhne možnost vyměřovat manželům důchod ze společného základu, na čemž by vydělaly ženy, jež trávily řadu let doma péčí o děti.

„Bude to na dobrovolné bázi, na domluvě partnerů,“ potvrdil ve velkém rozhovoru, který v Deníku vyjde už tento pátek, budoucí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Ochrání to ty, kteří jsou zranitelní, když vztah nedopadne,“ uvedl. V případě, že partneři uzavřou dohodu, bude se tak i ženě do vyměřovacího základu na důchod počítat to, co za společného soužití vydělali jako pár.

Větší soudržnosti rodin podle Stanjury prospěje i další opatření. „Je to jedno procento hrubé mzdy, které bude možné přímo posílat na penzi rodičům nebo prarodičům,“ uvedl. Pro lepší představu: Při průměrné mzdě, která nyní činí zhruba 38 tisíc korun, by lidé mohli svým rodičům přispět asi pěti stovkami měsíčně. Lépe by na tom logicky byli v rodinách, které vychovaly více dětí. Například tři potomci s průměrným příjmem by tedy zřejmě mohli některému z rodičů měsíčně přispět dohromady téměř 1500 korunami. Přesně parametry výpočtu ale nová vláda teprve zveřejní.

Ženy ohrožuje příjmová chudoba

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně a někdejší předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová vítá zejména možnost společného vyměřovacího základu pro osoby žijící ve společné domácnosti. „Je to nesmírně dobrý nástroj, který už funguje na západ od nás a zabraňuje tomu, aby se ženy v pozdějším věku dostávaly do ohrožení příjmovou chudobou právě kvůli tomu, že ve větší míře pečovaly o děti a byly doma více než muži,“ řekla Nerudová Deníku.

Podle odborářů až na výjimky budoucí koalice přebrala návrhy dosavadní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). „Není tam prakticky žádná inovace,“ řekl Deníku místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.

Většina navrhovaných opatření přitom podle jeho názoru sice směřuje správným směrem. Chybí v nich však zásadní věc – kde na jejich realizaci příští vládci chtějí získat zdroje. „Když si sečtete všechno, co je tam napsáno, tak vám vyjdou strašné miliardy navíc,“ upozorňuje Samek.

Kde na to vzít?

To samé kritizuje i Nerudová. Není zřejmé, kde na to koalice vezme peníze. „Předpokládám, že koalice počítá s tím, že bude muset výrazně šetřit a hledat dodatečné zdroje,“ podotkla Nerudová.

Důchodovou reformu přitom ve svém vládním prohlášení slibovala již před lety právě dosluhující vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Ve svých snahách se ale od slov až k činům nedostala. Nerudová však věří, že její následovníci v ministerských křeslech mohou být úspěšnější. „Hmatatelné návrhy jsou tady už na stole, dokonce v legislativním znění,“ vysvětlila. „Bude-li vůle a bude-li to předloženo hned na začátku funkčního období, tak tu bude dostatečný časový prostor na to, aby ta změna důchodového systému byla skutečně provedena,“ konstatovala Nerudová.

Výraznou změnu k lepšímu v tomto směru ostatně nevylučují ani analytici. Podle Jana Macka z Fincentrum & Swiss Life Select bude klíčový postoj nové vlády k takzvanému účtu dlouhodobých investic, který umožňuje čerpat státní podporu nejenom na produkty penzijního spoření. „Návrh tohoto nového zákona je v podstatě hotov, nicméně současná vláda a sněmovna jej nestihly schválit,“ uvedl Macek. „Pokud se daná úprava podaří prosadit vládě nové, výrazně by rozšířila možnosti vytváření důchodových rezerv za podpory státu,“ dodal.

Co například nová vláda slibuje budoucím i současným penzistům



- navrhne dobrovolný společný vyměřovací základ pro manžele

- zvýší stávající vdovské a vdovecké důchody (není jasné o kolik)

- bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně (před volbami se hovořilo o 500 Kč)

- lidé budou moci platit jedno procento svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům

- zkrátí se doba pro dosažení nároku na důchod (teď je to 35 let placení pojištění)

- do náhradní doby se má vrátit standardní doba studia

- zaměstnancům v náročných profesích umožní dřívější odchod do důchodu

- důchod se v budoucnu má skládat ze tří složek: první – základní, zajišťující „důstojnost“ života ve stáří, druhou zásluhovou danou odvody do systému a počtem vychovaných dětí a třetí dobrovolnou (penzijní spoření)