„V rámci A MANO jsme soustřeďovali aktivity pro poskytování chráněného zaměstnávání. Současně s tím jsme založili i nestátní neziskovou organizaci – Centrum MARTIN, o.p.s., ve které jsme začali poskytovat sociální služby – sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny – absolventům učiliště,“ říká Václav Prokop, spoluzakladatel sociálního podniku A MANO a nyní ředitel pro ekonomiku a administrativu.

První chráněná dílna se zabývala výrobou keramiky – což navazovalo na obor Keramické práce v žižkovském učilišti. Pracovní podmínkyv dílně byly individuálně přizpůsobeny potřebám zaměstnanců s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby práce pro tyto lidi měla význam nejen praktický, ale také socializační a rehabilitační. Činnost byla zaměřena především na ruční keramickou výrobu užitkových a dekoračních předmětů.

Tréninkové kavárny

První tréninková kavárna byla otevřena na Žižkově, poté i v Karlíně. „Na základě zkušeností s provozem kaváren jsme se rozhodli vyrábět sortiment sami, jinak bychom ekonomicky provoz kaváren nezvládli. Proto jsme založili v Drahonicích u Vodňan nejprve pražírnu kávy. A poslézei výrobu dalších produktů, například dortů, sušenek a sirupů. Nakonec přibyla i čokoláda,“ vysvětluje ekonomický ředitel čokoládovny Václav Prokop.

„Cílem projektu bylo rozšířit portfolio sociálního podniku A MANO o novou produktovou řadu čokoládových výrobků.“Václav Prokop, sociální podnik A MANO

Právě čokolády se týkala podpora z Evropské unie.V roce 2019 odstartoval projekt Čokoládovna Drahonice. Celkové investice do tohoto projektu byly více než 1,34 milionu korun, Evropská unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci téměř 970 tisíc korun.

„Cílem projektu bylo rozšířit portfolio sociálního podniku A MANO o novou produktovou řadu čokoládových výrobků, díky čemuž byla vytvořena čtyři nová pracovní místa, z toho tři pro osoby z cílové skupiny lidí se zdravotním, zejména s mentálním postižením. Z dotace z Evropské unie jsme zafinancovali „rozjezd“ výroby čokolády, čili zejména potřebnou úpravu výrobních prostor a pořízení základních strojů. Pro výrobu nového produktu bylo vytvořeno nezbytné místo v podkroví naší provozovny. Od té doby jsme ale už do výroby a strojů na čokoládu nainvestovali další jednotky milionů ze svého,“ popsal projekt Václav Prokop. Výroba čokolády v Drahonicích byla zahájena v létě roku 2019.

Jednatřicet druhů čokolád

V Drahonicích vyrábějí čokoládu, ale také vše, co se týká potravin. Kromě 31 druhů čokolád, a to mléčných, tmavých i bílých, produkují další pochutiny – ořechové krémy, sušenky, sirupy, pečené a sypané čaje, marmelády, slanéi sladké pečivo, a třeba i devět druhů oříšků a semínek a také tři desítky druhů pražené kávy. Nabízejí však i kávové příslušenství pro údržbu a doplňky. Při přípravě pochutin tu pracuje většina z pěti desítek zaměstnanců A MANO.

V pražské chráněné dílně pak vznikají keramické výrobky – třeba devět druhů vánočních předmětů – například miniandílek, minibetlém, knoflík pro štěstí, srdíčko se sklem, svícen, zvonek štěstí či dva druhy betlémů. Oblíbené jsou rovněž figurky. Vznikají zda tak třeba papoušci, kočičky, nebo na jaře slepičky a zajíčci. V předvánočním čase v dílnách balí a kompletují vánoční firemní dárky pro klienty i zaměstnance, které obsahují zdejší výrobky.

Logem chráněné dílny A MANO je stylizovaná ruka, jež symbolizuje překlad italského sousloví „a mano“, které znamená ručně. Někomu znak chráněné dílny připomíná spíše hrneček nebo květináč, což také není špatný výklad, protože hlavní činností dílny A MANO je právě zmíněná ruční výroba keramiky.

Své výrobky A MANO prodává nejen přes e-shop, ale i na farmářských trzích a v kamenných prodejnách v Drahonicích, Sedleci, Strakonicích a v Praze.

Ekonomický ředitel Václav Prokop: Bez podpory EU by čokoládovna vznikala mnohem déle

Přiznává, že v mládí čokoládu nijak zvlášť nemiloval. Přesto nyní patří v jeho životě k velkým prioritám. Stejně tak je to u jeho manželky. Daniela a Václav Prokopovi totiž v Drahonicích u Vodňan vyrábějí čokolády a další pochutiny. Založili a vedou společně sociální podnik A MANO. Paní Daniela je ředitelkou, pan Václav ekonomickým šéfem. Právě s ním jsem si povídal. Hlavně o čokoládě.

Václav Prokop, ekonomický ředitel sociálního podniku A MANO, jehož součástí je čokoládovna v DrahonicíchZdroj: Archiv A MANO

Vy v sociálním podniku A MANO na pražském Žižkově vyrábíte především keramické a dekorativní dárkové předměty. Kdy padla myšlenka na čokolády?

Bylo to asi v roce 2017, a to jako doplněk k výrobě kávy, jelikož například pro pražení kakaových bobů využíváme stejný stroj jako pro pražení kávy. Rozhodnutí padlo spíše z podnikatelských důvodů. Oproti pražení kávy, což dělá dnes už skoro každý, je bean-to-bar (od bobu po tabulku – pozn. aut.) výroba čokolády výrazně složitější technologie a v České republice jsou pouze jednotky firem, které to takto dělají. Něco jiného je totiž nakoupit čokoládu v Belgii a pak ji jen roztavit a nalít do své formičky. A úplně jiná disciplína je, nakoupit surové kakaové boby a celou čokoládu vyrobit od základu sám.

Pamatujete si na okamžik, kdy jste si řekli, že založíte chráněnou dílnu?

Chráněnou dílnu jsme založili s manželkou v době, kdy jsme oba byli učiteli v Odborném učilišti pro žáky s více vadami na Žižkově a viděli jsme velký problém našich studentů v pracovním uplatnění po absolvování školy. Rozhodlijsme se, že tomu pomůžeme založením chráněné dílny a vytvořením několika chráněných pracovních míst pro mladé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. V roce 2011 to bylo osm míst, a od té doby už skoro padesát.

Kdy přišla na svět vaše první čokoláda?

To bylo v roce 2019, a určitě jsme začali tmavými sedmdesátiprocentními jednodruhovými čokoládami.

Čokoládových výrobků nabízíte desítky. Vy v Drahonicích vše vyrábíte?

Prakticky vše, co prodáváme, tak vyrábíme. Máme pouze nějaké doplňky například v pražírnách mokka konvičky nebo frenchpressy, nebo v kavárnách pivo, které „přeprodáváme“.

„Dotace nám umožnila projekt rozšíření realizovat rychleji. Bez ní by nám to trvalo mnohem déle.“

A MANO získalo v roce 2019 dotaci téměř jeden milion korun z Evropské unie na rozšíření produktové řady o výrobu čokoládových výrobků v Drahonicích. Co by se dělo, kdybyste dotaci nezískali?

Jsem rád, že se nám dotaci podařilo získat. Pokud bychom ji nezískali, myšlenky na výrobu čokoládových produktů bychom sice neopustili, ale zmíněná dotace nám umožnila projekt rozšíření realizovat rychleji. Bez ní by nám to trvalo mnohem déle.

Kolik máte nyní zaměstnanců?

Aktuálně má A MANO zhruba 50 zaměstnanců. Většina jich pracuje v Drahonicích a většina našich zaměstnanců pracuje na zkrácené úvazky, tedy po přepočtu je to zhruba 35 lidí. Zhruba 85 procent jsou zaměstnanci se zdravotním postižením.

Kdo stojí za recepturou vašich čokolád?

To je parketa manželky.

A kterou máte od manželky nejraději? A jakou miluje manželka?

Nejradši mám jednodruhovou Mexiko 85 procent. Manželka, myslím, miluje všechny.

Byl jste vy nebo manželka v dětství čokoládou „posedlí“?

Z dětství naše náklonnost k čokoládě určitě nepochází. Myslím, že spíše s manželkou sdílíme obecně lásku k dobrému jídlu, než pouze k čokoládě.

Když jezdíte po republice či po světě, ochutnáváte a kupujete čokoládu?

Stoprocentně. A samozřejmě si kupujeme vzorky. Není to ale tak, že bychom pouze ochutnávali, ale vždy nás zajímá i výroba, pokud to jde. Objeli jsme takto několik výrobců například ve Švýcarsku a v Maďarsku.

Jaká je vaše produkce?

Záleží na sezoně, ale nyní zpracujeme za rok zhruba pět tun kakaových bobů.

Co máte na činnosti kolem podniku A MANO nejraději,z čeho máte největší radost?

Když věci fungují, jak mají.

Jaké byly pro vás poslední dva roky?

Složité, ale kvůli covidu jsme se více zaměřili na e-shop, který částečně výpadek zavřených prodejen vykryl – i když určitě ne ze sta procent.

Chystáte nějakou novinku?

Pořád vymýšlíme nové výrobky. Rádi bychom po tabulkách čokolády začali vyrábět ještě pralinky. Naopak sortiment tabulkových čokolád asi trochu zmenšíme a ponecháme jen bestsellery.

