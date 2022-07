Popisek je zřejmě neumělým a částečně chybným překladem lživé legendy, uvedené v angličtině, pod níž se toto video objevilo rovněž 17. července na sociální síti BitChute. Správný překlad by zněl: „Opilí ukrajinští radikálové se rozhodli rozpomenout se na ‚velikost Ukrajinců‘ a ‚vznešenost svého národa‘ a dokázat místnímu černochovi, že není člověk.“

Uvedený popisek ale lže. Podle informací, které se podařilo Deníku dohledat, došlo totiž ke zmíněné noční bitce ve skutečnosti nikoli v Londýně, ale v irském městě Galway. Bitka byla zachycena náhodnými chodci na několika videích, jež se začaly vzápětí šířit po irských sociálních sítích a zaujaly také řadu místních médií. Žádná zpráva ale nehovoří o tom, že by šlo o útok ukrajinských radikálů na černocha a dění na záběrech tomu ani neodpovídá. Po účastnících rvačky pátrá v současnosti irská policie.

Jak se všechno seběhlo?

Podle různých informací například ze zpravodajských webů Sunday World, Independent, Irish Mirror nebo Midwest Radio došlo k bitce v centru města Galway v rušné nákupní oblasti Prospect Hill poblíž Eyre Square, a to v noci na pondělí 11. července 2022. Zachytila ji tři krátká videa.

K výrobě dezinformace posloužilo první z nich, na němž je vidět, jak se dva do pasu vysvlečení muži dostali do rvačky se shromážděnou početnější skupinou. Jednomu z těchto mužů se zřejmě podařilo srazit v potyčce jiného v zeleném oblečení, načež byl sám povalen ranami ostatních. Druhý polonahý muž, působící jako skinhead, ustupoval do ulice, kde byl také sražen a nejméně tři muži do něj kopali.

Podle videa se zdá, že mezi těmi, kteří se na záběrech jeví jako útočníci v přesile, převažovali spíše tmavší typy mužů, není to ale zcela jednoznačné a není také vidět, jak celá rvačka vznikla.

Druhé video ukazovalo podle britských médií další pokračování boje o kus dál v ulici, kde se menší skupina mužů potýkala mezi sebou uprostřed vozovky, zatímco kolem projíždělo taxi, a poté se přesunula na pěšinu.

Ve třetím videu byl vidět muž ležící ve dveřích, po němž jiný muž dupe. Do rvačky se zapojilo nejméně šest, pravděpodobně však až deset lidí.

Podle irské policie začala bitka po půlnoci v oblasti mezi Shop Street a Bridge Street a do oblasti Prospect Hill se přesunula během svého průběhu po jedné hodině v noci. Tři lidé byli po incidentu údajně hospitalizováni, ale později ráno byli propuštěni. Irská policie v současnosti celou událost vyšetřuje a zkoumá i to, zda by boj mohl mít spojitost s trestnými činy z nenávisti, tedy zejména s rasově či nábožensky motivovaným násilím.

Žádná ze zpráv, jež se Deníku podařilo dohledat, neuvádí nic k identitě ani národnosti účastníků rvačky. Irská policie zatím neuvedla, že by aktéry incidentu zadržela. Nic na publikovaných záběrech ale nepotvrzuje verzi, že by skupina ukrajinských radikálů mlátila jednoho černocha.

Permanentní dezinformátorka

Falešnou interpretaci celého incidentu začal v Česku a na Slovensku šířit například známý facebookový dezinformační profil uživatelky označované jako Edita Fefe.

Tento profil má více než 2,5 tisíce sledujících a věnuje se téměř výhradně sdílení videí se lživým a dezinformačním výkladem: jenom letos Fefe například vydávala videa ze zákulisí natáčení hraného seriálu Contamin, které proběhlo v roce 2020, za aktuální záběry z Ukrajiny, které prý dokazují, že všechno násilí na Ukrajině je jen nahrané. Také šířila zcela vylhanou zprávu o tom, že Dánsko pozastavilo očkování.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkV srpnu 2020 zase sdílela dezinformační příspěvek s údajným počtem lidí, kteří se měli v centru Berlína zúčastnit protestů proti koronavirovým omezením, na což upozornil web Eurozprávy.

V současnosti se věnuje nejčastěji sdílení proruské a protiukrajinské i protizápadní propagandy.