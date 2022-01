"Měl (Farský) letět včera (v sobou) večer, ale jestli odletěl, to skutečně nevím," uvedla v neděli místopředsedkyně STAN Věra Kovářová v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Mluvčí hnutí následně na žádost o potvrzení této informace ČTK řekla, že Farský skutečně do Spojených států odcestoval.

Poslanec v pondělí oznámil na twitteru, že bude půl roku na stáži na univerzitě v americkém Oregonu, neboť Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová sněmovní hlasování. Zejména opoziční politici obviňovali Farského mimo jiné z pohrdání voliči, i podle představitelů vládních stran bylo Farského rozhodnutí špatné.

1/3 Fulbrigtova komise podpořila můj projekt How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for the Next 25 Years of the EU?, který díky stipendiu dostanu možnost v příštím půl roce realizovat na Oregon State University. Je to pro mě obrovská pocta, ale také — Jan Farský (@JanFar_sky) January 10, 2022

Farský v pondělí řekl, že stáž konzultoval s předsedou STAN Vítem Rakušanem i premiérem Petrem Fialou (ODS). "Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili," uvedl.

Rakušan v pátek Radiožurnálu řekl, že nepovažoval za šťastnou loňskou kandidaturu Farského do Sněmovny v době, kdy stipendium řešil. "Prostě pro mě toto rozhodně šťastné není," uvedl. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by optimálním řešením bylo, kdyby za Farského buď nastoupil ve Sněmovně náhradník z hnutí STAN, nebo by Farský na stáž nenastoupil, řekl v neděli v České televizi.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v neděli v pořadu Partie řekl, že pokud by byl Farský lidoveckým poslancem, cestu by mu důrazně nedoporučil.

Smířlivější byl v úterý Fiala, s nímž Farský stáž konzultoval a získal jeho doporučení. "Pan poslanec Farský mě jako předsedu jedné z koaličních stran před časem informoval o svém úmyslu a ujistil mě o tom, že na všechna důležitá hlasování bude přítomen," uvedl premiér.

Naopak bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že Farský vzkázal voličům, že se vůbec nic nestane, když jimi zvolený poslanec nebude půl roku ve Sněmovně pracovat. Podobně předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že si neumí představit, že by zklamala své tím, že na půl roku odešla a přestala pracovat.

Co na to prezident

Jak zaznělo v nedělním pořadu Prezidentský pressklub na Frekvenci 1, odjezd Farského na půlroční stáž do Spojených států je podle prezidenta Miloše Zemana podvodem na voličích, který činí vládní hnutí Starostů málo důvěryhodným. "Já bych doplnil, že je to hloupý podvod na voličích, hloupý podvod je ten, který snadno prohlédnete," řekl. "Já to chápu jako výraz neuvěřitelného amatérismu, který vzhledem k pozici pana Farského ve STANu samozřejmě činí málo důvěryhodným i STAN jako celek," dodal.

Mluvčí STAN ve čtvrtek uvedla, že Farský po dobu své stáže ve Spojených státech předá agendu prvního místopředsedy STAN dalšímu z místopředsedů a ministrovi školství Petru Gazdíkovi.