Trendy naší gastronomie a speciality regionální kuchyně můžete osobně ochutnat na nadcházejícím Grand Restaurant Festivalu, který zprostředkuje ochutnávku v nejlepších restauracích a za výhodnou cenu.

Jubilejní 10. ročník Grand Restaurant Festival se blíží raketovou rychlostí. Oblíbená gastroakce, která návštěvníkům zprostředkovává ochutnávku v nejlepších restauracích v České republice a za výhodnou cenu, startuje už v lednu. I letošek s sebou přináší zajímavé téma, a to konkrétně jméno slavného vynálezce Leonarda da Vinci, který byl rovněž vášnivým gurmánem a autorem prvního struhadla na česnek. Kromě toho tento génius dbal na dobré mravy u stolu a zajistil se o sepsání prvních pravidel stolní etikety.

V době renesance, kdy žil, se na stolech vyjímalo exotické koření původem ze zámoří a maso, hlavně drůbeží a ryby. „Rožnilo se, hovězí bylo vzácné, vepřové spíše pro nižší vrstvy. Často se i používal cukr jako koření na pečeni. Bohatí měli na stole delikatesy, chudina jedla pořád spíše kaši,“ vysvětluje zakladatel festivalu, Pavel Maurer.

Jako od maminky

Kuchyně inspirovaná renesancí není ale to jediné, co v rámci Grand Restaurant Festivalu můžete ochutnat. Jak velí letošní i nadcházející trendy v gastronomii, šéfkuchaři nejlepších restaurací se soustředí na sezónní a lokální produkty, tedy hlavně tuzemskou kuchyni z tuzemských surovin. „Lidé z branže mají nyní daleko větší vztah k místním farmářům a jejich produkci. Kuchaři se snaží o zdravější, odlehčenější „českou kuchyni“, a tak vedle mnoha exotických restaurací vznikají i zajímavé gastroprojekty, které kladou velký důraz na kvalitní domácí kuchyni,“ přibližuje svůj pohled Pavel Maurer.

Podle něj se začínají prosazovat i podniky mimo velká města, která nabízejí velmi kvalitní jídlo za skvělou cenu. Příkladem jsou třeba města Čeladná, Horní Dubenky, Přerov, Mariánské Lázně, Nepomuk nebo Herálec, z nichž některá můžete v rámci festivalu navštívit. Na otázku, zda mají vůbec regionální podniky s tradiční českou kuchyní šanci přežít budoucnost, se Pavel Maurer usměje. „České hospůdky určitě přežijí nájezd jakékoli zahraniční gastronomie. Už jen celorepubliková statistika, že 85 procent Čechů vyznává jako svá nejoblíbenější jídla tzv. „velkou pětku“, tedy řízek, svíčkovou, vepřo-knedlo-zelo, guláš a smažák, to jasně dokazuje,“ říká a dodává, že sám má nejraději valašské frgále, halušky a strapačky a také jihočeskou kulajdu.

Horký tip Pavla Mauera

„Doporučuji hovězí žebro od řezníka Pravečka s lanýžovou kaší a hříbkovou kroketou, lahůdku nabízenou v restauraci Nautilus v Táboře a také sladkovodního úhoře s raky, šafránovými noky s listovým špenátem v pardubickém podniku Bonté. Pokud máte chuť na regionální specialitu, zamluvte si večer v Nebespánu v Kašperských horách, kde podáváají konfitovaný pupek ze šumavského býčka s celerovým pyré, omáčkou z červeného vína a divokých jeřabin.“

Lístky jsou v předprodeji

Všechny ze zúčastněných 91 restaurací ze 14 krajů ctí lokální dodavatele a v každém menu lze ochutnat některé typické suroviny nebo jídla, která jako by vypadla z babiččina receptáře. Pokud máte o festival zájem, pospěšte na oficiální web www.grandrestaurantfestival.cz, kde už probíhá předprodej vstupenek. Za 600 Kč na osobu, což je velmi výhodná nabídka, v daných restauracích získáte tříchodového menu s dvěma skleničkami vybraného vína nebo piva a pramenitou vodou (často bývá servírován i malý předkrm amuse-bouche).

Slezský boršč

Pro 4 osoby, 1 hodina a 10 minut, velmi snadné

Suroviny: 250 g červené řepy, 250 g předního hovězího, 250 g hovězích kostí (nemusí být), 100 g kořenové zeleniny, 1 menší cibule, 5 lžic másla, 2 lžíce nasekaného kopru, sůl, cukr a ocet dle chuti

Postup: Pokud jste sehnali kosti, omyté a osušené je zlehka opečte v troubě při 180 °C. Stačí 10 minut. Pak je spolu s masem zalijte studenou vodou a dejte vařit. Jakmile maso změkne, přidejte očištěnou kořenovou zeleninu a oloupanou cibuli v celku. Mezitím oloupejte a nakrájejte řepu na kostičky (vezměte si raději rukavice, řepa barví). Opečte ji na másle a zakápněte octem s trochou vody. Vývar přeceďte. Maso i zeleninu nakrájejte na kostičky a spolu s řepou vraťte do polévky. Nechte ještě chvíli vařit a pak dochuťte solí, cukrem a octem, je-li potřeba. Před podáváním dozdobte koprem.

Bažantí prsa s perníkovou omáčkou, brambory a cizrnou - Recept podle Ostrov Hotel (Tisá)

Pro 2 osoby, 1 hodina a 20 minut + odležení, středně těžké

Suroviny: 2 bažantí prsní řízky, kůra a šťáva z 1 pomeranče, likér Grand Marnier dle chuti, 300 g mladých brambor (varného typu A), polotučné mléko dle potřeby, 1 mrkev, 1 petržel, ⅓ celeru, 1 žlutá cibule, 100 ml červeného vína, máslo či olivový olej dle potřeby, 1 lžíce povidel, strouhaný perník dle chuti, sůl a mletý černý pepř dle chuti, 1 plechovka konzervované cizrny, konopná semínka k dozdobení

Postup: Bažantí prsa omyjte a zbavte blan a dalších nečistot. Vložte je do misky a nechte marinovat ve směsi pomerančové kůry, šťávy a likéru Grand Marnier. Máte-li vakuovač, nejlepší bude maso zavakuovat a nechat odležet, ideálně přes noc. Na másle či olivovém oleji opečte omytou, oloupano a pokrájenou zeleninu. Jakmile získá zlatavou chuť, přidejte víno, povidla a perník a ještě chvíli duste. Až zelenina změkne, dochuťte ji solí a pepřem a rozmixujte dohladka. Malé brambory nechte pomalu vařit v osoleném mléce. Mezitím na másle orestujte cizrnu, kterou jste předem slili a propláchly pod tekoucí vodou, abyste se zbavili přebytečného nálevu. Bažantí prsa opečte na olivovém oleji z obou stran a ještě horká obalte v konopných semínkách. Servírujte spolu s perníkovou omáčkou, brambory a cizrnou.

Vepřová roláda s ořechy, jablky a slaninou

Pro 6–8 osob, 2 hodiny a 30 minut, pro zkušené

Suroviny: 1,5 kg vepřové pečeně v celku, 1 lžíce hrubozrnné hořčice, 4 lžíce povidel, sůl a čerstvě mletý pepř; NA NÁDIVKU: 80 g plátků prorostlé slaniny, 1–2 červená jablka, 1–2 hrsti drcených vlašských ořechů, 2 pokrájené šalotky na plátky, 2 drcené stroužky česneku, 2 lžičky nasekaných lístků tymiánu, 1 lžíce nasekaných lístků šalvěje, 75 ml kuřecího vývaru, 2 hrnky nakrájeného staršího chleba

Postup: Slaninu vložte na sucho do pánve a opečte do křuprava. Dejte ji stranou a na vypečeném tuku opečte šalotku, česnek, to potrvá asi 2 minuty. Poté přidejte šalvěj, tymián, sůl, pepř a jablka, která jste předem oloupali, zbavili jádřinců a nakrájeli na 1cm kostky. Míchejte další 4 minuty, dokud jablka nezměknou. Vmíchejte chléb a pár kapek vývaru a odložte stranou, aby nádivku zchladla. Troubu předehřejte na 190 °C. Pečeni rozřízněte jako spirálu tak, abyste vytvořili 2 cm silný plát obdélníkového tvaru. Naklepejte jej, je-li potřeba, a osolte a opepřete. Rozprostřete nádivku, roládu zabalte, přeneste do formy vyložené pečicím papírem a přiklopenou pečte asi 1,5 hodiny dozlatova s občasným přiléváním vody. Mezitím v hrnci zahřejte povidla s hořčicí a směsí průběžně potírejte roládu, aby získala křupavou kůrku. Před podáváním nechte pár minut odležet.

Minikoblížky

Na asi 40 koblih, do 1 hodiny, velmi snadné

Suroviny: 185 g hladké mouky, 1,5 lžičky kypřicího prášku, ½ lžičky mleté skořice (můžete pro ozvláštnění použít i mletý kardamom), 50 g krupicového cukru + na obalení, 55 g másla, 100 ml mléka, 1 vejce, špetka soli, olej dle potřeby

Postup: V míse smíchejte prosátou mouku s kypřicím práškem, solí, cukrem a skořicí. Rozpuštěné máslo promíchejte s mlékem a vejcem a tekutou směs přilijte do mísy k mouce. Promíchejte a vypracujte tužší těsto. Z něj pomocí lžičky ukrajujte kousky, které rukama vyválejte v kuličky. Měly byste ve finálně získat asi 40 kuliček. Koblihy postupně smažte ve vysoké vrstvě oleje a během smažení je obracejte. Jedna várka by vám měla trvat asi 5 minut. Před obalením je nechte odkapat na talířku vyloženým papírovou utěrkou a ještě teplé obalte v krupicovém cukru.