Hamáček také potvrdil, že vláda už nebude žádat prodloužení nouzového stavu, na který se váže většina vládních opatření proti šíření nemoci covid-19. Od 12. dubna tak přestane platit omezení cest mezi okresy i zákaz nočního vycházení.

"Věřím, že postupně se budou uvolňovat služby, obchody i sport. Přesný harmonogram by mělo dodat ministerstvo zdravotnictví," řekl deníku Hamáček. "Počítám, že koncem dubna by se za předpokladu, že vše půjde dobře, mohly začít otevírat služby, obchody, předzahrádky. Ale to je můj soukromý odhad," doplnil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve řekl serveru Tn.cz, že už se nebude znovu prodlužovat nouzový stav, který trvá nepřetržitě od loňského 5. října do 11. dubna. Nyní to zopakoval i vicepremiér Hamáček. "Předpokládám, že k 12. dubnu skončí nouzový stav a vláda už nebude žádat o jeho prodloužení. Pak padnou všechna opatření, která nouzový stav vyžaduje. Což je veškeré omezení pohybu – okresní uzávěry a také zákaz nočního vycházení," uvedl.

Opatření podle Hamáčka pomohla omezit šíření nákazy. Vicepremiér zároveň obvinil opozici z tlaků na neřízené rozvolňování omezení. "Řada opozičních politiků – kterým říkám notoričtí rozvolňovači – začala při jakémkoli náznaku zlepšení tlačit na otevírání všeho. Vláda tomu částečně podlehla, to byla chyba. Měli jsme být tvrdší," prohlásil.

Zároveň ale obviňuje i hnutí ANO, koaličního partnera ČSSD, že jeho představitelé bránili třeba větším omezením v průmyslu. "Že si vláda na továrny netroufla, to je pravda. Měli jsme o tom ve vládě velké diskuse, ČSSD podporovala omezení průmyslu. Hnutí ANO jsme donutili aspoň k testování ve firmách," řekl šéf ČSSD Hamáček.

Návrat dětí do škol

Představitelé ANO a ČSSD mají rozdílné názory i na plán na návrat dětí do škol, který dnes projedná vláda. Ministerstva školství a zdravotnictví oznámila, že od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude tzv. rotační výuka, kdy se bude po týdnu střídat výuka z domova a ve škole.

Babiš však řekl minulý týden Českému rozhlasu - Radiožurnálu, že nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí a proč má být zavedena rotační výuka.

Hamáček ale plán hájí. "Odborníci říkají, že když to pustíme úplně, epidemii neubrzdíme. Rotační princip je základ nějakého udržitelného otevírání škol," řekl MfD.