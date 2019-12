I když zimy v Česku v posledních letech rozhodně nejsou plné sněhu, přesto se na zdejším trhu každý rok prodají desítky sněžných skútrů. "Tradičním zákazníkem je samozřejmě Horská služba, ale pro radost si toto vozidlo kupuje i řada soukromníků. "Obvykle si ho pořizují proto, aby si s ním užili řádění na sněhu ve volném čas. Oblíbenou destinací je v současnosti Rumunsko," říká Michal Stárek - vedoucí dealerské sítě tuzemského zastoupení. Polaris v posledním předvánočním týdnu uspořádal testovací jízdy svých vozidel na sněhem pokryté trase v okolí lanovky v Horních Mísečkách v Krkonoších. Jak to tam vypadalo si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Novinkou značky je pro letošek skútr Khaos, který disponuje motorem s výkonem 190 koní při hmotnosti pouze 180 kilogramů. V sériové výbavě je pouze jedna sedačka.

Na Horních Mísečkách jsem si vyzkoušel o poznání "civilizovanější" model Titan. I ten však má výkon 160 koní, které mu poskytuje dvoutaktní motor s objemem 0,8 litru. Na uježděném sněhu se skútr řídí pouze natočením řídítek, pokud je ale třeba zatočit v hlubokém prašanu, je už zapotřebí naklonit stroj na jednu přední lyži a nebát se přimáčknout plynovou páčku. Na tomto skútru už můžou pohodlně cestovat dva lidé a ještě mají k dispozici solidně prostorný odkládací box.

Zatímco se sněžnými skútry běžný smrtelník může jezdit pouze na soukromých pozemcích, podstatně větší využití mají čtyřkolky, pro které se dodávají i sady sněhových pásů. "První montáž je třeba udělat v odborném servisu, ale pak si už výměnu kol za pásy a naopak může dělat každý sám ve své garáži," říká Stárek. Jen je podle něho třeba čas od času nechat seřídit napnutí pásu. Servisních a prodejních míst má Polaris v České republice dvanáct.

Parádní zábava!

Čtyřkolka, zejména ta s označením Sportsman XP 1000, která má nyní šířku 140 centimetrů, je podle mé vlastní zkušenosti na první pokus lépe zvládnutelným strojem než skútr. Zejména díky stabilitě. Líbila se mi i schopnost odpružení zvládat terénní vlny. Přestože namontované sněhové pásy prý "sežerou" docela velkou část výkonu z původních 90, které se ukrývají v litrovém čtyřtaktu, i z hlubokých závějů po přidání plyn stroj vyrážel s nesmírnou chutí.

"Nožní brzda zadních kol se obyčejně nepoužívá, snad je při sjíždění velmi prudkých svahů," řekl mi před začátkem projížďky instruktor. Vlastně stačí jen nastartovat, se zmáčknutou přední brzdou zařadit pákou příslušný režim jízdy a pak už jen přidáním plynu uvést do pohybu.

Poslední vozidlo, které jsem při této akci vyzkoušel, již mělo volant. Dokonce také klasickou kabinu s dveřmi a bočními okénky, čelní sklo a topení. Jen airbagy, měkčené plasty a materiály pro odhlučnění motoru se tu nekonají. Je to logické, Polaris Ranger, jak se tato velká čtyřkolka označuje, je totiž pracovní stroj. Nyní značka nabízí i dvě úplné novinky Ranger 1000 a Ranger Crew 1000. Do menšího typu kabiny se vejdou tři lidé a na korbu za ně náklad až 450 kilogramů těžký. Díky litrovému motoru s výkonem 61 koní lze navíc utáhnout přívěs s hmotností až 1134 kilogramů. Uživatelé nepochybně ocení také nový, odolnější rám, ochranu celé spodní části a velký ocelový nárazník.

"Jde o vozidlo, které si poměrně často pořizují různá Sdružení dobrovolných hasičů. Proto i vůz, který jsem mohl na Mísečkách zkoušet, měl červenou hasičskou barvu a dokonce světelný maják.

Polaris existuje již 65 let. Jeho počátky v roce 1954 byly ovšem skromné. V roce 1954 dva bratři Hetteonovi a jejich nejlepší kamarád David Johnson v městečku Ruseau v Minnesotě sestrojili první skútr z různých součástek, mezi nimiž byly třeba automobilové nárazníky. To byl začátek dnes úspěšné firmy Polaris Industries Inc.

Svůj první sněžný skútr prodali majiteli skládky dřeva za 500 $. Firma rychle rostla a postupně zvětšovala svoji nabídku. Například v roce 1985 rozšířila značka Polaris svou produktovou řadu o první čtyřkolku (ATV) Trail Boss, ke kterému později přibylo i první ATV na světě s elektronickým vstřikováním – Sportsman. V devadesátých letech toto tempo nabíralo na obrátkách díky představení vodních skútrů, motocyklů Victory a originálního vozidla Polaris Ranger.

V roce 2007 se pak představil model RZR. Šlo nejen o přelomový nový výrobek na trhu, ale také o vytvoření zcela nové produktové kategorie - sportovní rekreační čtyřkolky se dvěma sedadly vedle sebe.

O další čtyři roky později Polaris získal a znovu uvedla na trh značku motocyklů Indian a později v roce 2014 vytvořila díky sportovnímu silničnímu vozidlu se třemi koly novou produktovou kategorii. Vůz se prodává pod označením Slingshot. Kromě USA má Polaris továrnu také v Evropě. Sídlí v polském městě Opole.