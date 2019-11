Kouzlo peří: Proč je do polštáře ideální? A jak pečovat o péřovou bundu?

Není to tak dávno, kdy bylo peří považováno za nejlepší tepelnou izolaci vůbec. Zabořit hlavu do naducaného měkoučkého polštáře byla slast. Platí to i dnes?

Péřová bunda je pro mrazivé dny ideální. Je lehká s velkou výhřevností | Foto: Shutterstock