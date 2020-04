Laboratoře v České republice otestovaly na přítomnost koronaviru již 125 126 vzorků. Vůbec nejvíce testů za jediný den provedly ve středu, kdy prověřily 8164 vzorků. Denní vývoj podílu osob s prokázaným onemocněním covid-19 na celkovém počtu otestovaných osob v daném dni přitom dlouhodobě klesá. Zatímco před dvěma týdny se nákaza potvrdila u sedmi procent vzorků, v sobotu podíl klesl až na tři procenta.

Nejvíce nakažených dosud laboratoře odhalily v Praze (1419), Středočeském kraji (713) a Moravskoslezském kraji (655), naopak nejméně pacientů s koronavirem evidují hygienici v Jihočeském kraji (149) a na Vysočině (158).

Mezi nakaženými v Česku mírně převládají ženy, které tvoří 51,3 procenta všech pacientů. Nejvíce nemocných (1117) patří do nejohroženější věkové skupiny lidí starších 65 let, druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou jsou pak lidé od 45 do 54 let. Naopak nejméně případů nákazy testy prokázaly u dětí mladších patácti let (321).

V českých nemocnicích je v současné době hospitalizováno 442 pacientů, na jednotkách intenzivní péče pak kvůli vážnému průběhu onemocnění setrvává 87 lidí. Do domácího ošetřování již nemocnice od vypuknutí koronavirové epidemie propustily 299 pacientů.

Lidé nenosí roušky

„Celá řada našich občanů se rozhodla Velikonoce strávit trošku ve volnějším režimu a roušky prostě nenosí. Byl bych strašně nerad, aby pak na to, jak strávili Velikonoce, vzpomínali na jednotce intenzivní péče,“ uvedl v sobotu ve vysílání Českého rozhlasu ministr vnitra Jan Hamáček.

Jeho slova potvrzují například údaje policistů z kraje Vysočina, kteří během soboty provedli 1457 kontrol, přičemž každá šestá odhalila hříšníka. „Ve většině případů policisté vyřešili přestupek domluvou a osoby si roušku nasadili. Ve třech případech jsme řešili přestupek neposlechnutí výzvy, který jsme oznámili k řešení do správného řízení,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

„První polovina prodlouženého víkendu dobře nevychází. Chválíme omezení pohybu na veřejnosti a výletů do turisticky atraktivních míst. Denně jsme ale řešili na 600 přestupků, což je o 50% víc než obvykle. Nejčastěji shlukování ve skupinkách, popíjení alkoholu a roušky na krku,“ uvedla na twitteru Policie ČR.