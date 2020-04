Nejvyšší počet potvrzených případů nákazy koronavirem z regionů v Česku je nadále v Praze, a to 1459. V hlavním městě je také největší podíl nakažených v přepočtu na obyvatele.

Na každých 100 tisíc obyvatel Prahy připadá přes 107 zaznamenaných případů covid-19. Druhý největší podíl nakažených má Olomoucký kraj, kde je na 100 tisíc obyvatel zhruba 93 případů covid-19.

V Praze je také největší počet zemřelých lidí s covid-19 ze všech regionů, a to 66. Ve většině krajů evidují počty úmrtí v řádu jednotek. Většina zemřelých byla ve věku nad 75 let. Zhruba třetinu z celkového počtu úmrtí tvoří lidé ve věku 75 až 84 let a další třetinu lidé ve věku 85 a více let. Naproti tomu u nejmladších lidí - mezi nakaženými koronavirem ve věku do 25 let - nebylo doposud zaznamenáno žádné úmrtí.

Podle věku je mezi potvrzenými případy covid-19 nejvíce lidí starších 65 let. Tvoří zhruba pětinu z celkového počtu nakažených. Podobný podíl ze všech evidovaných případů tvoří také lidé ve věku od 45 do 54 let.

Denní nárůst množství potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku se v předchozích dvou dnech výrazně zpomalil. Zatímco v sobotu přibylo za den podle údajů ministerstva 170 případů, v neděli 89 a v pondělí 68.

Zároveň klesal počet provedených testů na koronavirus, a to ze sobotních zhruba 4800 na přibližně 3200 denně v neděli i pondělí. I navzdory úbytku testů ale klesl podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných. V sobotu činil 3,51 procenta, v neděli 2,75 procenta a v pondělí 2,14 procenta. Celkem bylo v Česku k dnešnímu večeru provedeno zatím přes 131 500 testů na koronavirus.