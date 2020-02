České úřady v této chvíli vědí o 105 českých občanech, kteří se také chtějí vrátit z Číny domů. "Jedná se o lidi, co se nachází mimo ohnisko nákazy," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Právě kvůli jejich návratu kabinet rozhodl, že zákaz přímých letů mezi oběma zeměmi začne platit v neděli 9. února. Pokud by někteří z nich v Číně zůstali, stát je připraven pro ně vyslat vládní airbus.

Letadlo s Čechy a Slováky evakuovanými z čínského města Wu-Chan, které je ohniskem epidemie nového koronaviru, přistálo dnes zhruba půl hodiny po půlnoci v Praze. Spolu s lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně letěl český vládní speciál. Češi zamířili krátce před 01:00 do pražské Nemocnice Na Bulovce, Slováky odvezla dvojice sanitek do nemocnice v Banské Bystrici.

"Jde o dva studenty z Wu-Chanu, dva občany ČR a jednoho rodinného příslušníka," upřesnil ministr Petříček totožnost Čechů. Poděkoval také Francii, že přijala Čechy do svého letadla z Číny. "Z Bulovky mám informace, že nemají příznaky a daří se jim dobře," uvedl ministr. Ve francouzském letadle bylo 250 lidí ze 30 zemí. Podle tamních médií 36 z nich vykazovalo chřipce podobné příznaky, které mohou signalizovat i koronavirus.

Ministr Vojtěch dnes dále řekl, že veškerý kontakt s pasažéry prováděli zdravotníci v ochranných oděvech, stejně k nim budou přistupovat i na Bulovce. "Udělali jsme maximum pro to, aby nedošlo k jakémukoliv riziku pro zdravotníky," dodal.

Potvrdil informaci z Francie, že někteří lidé, kteří z Číny do Evropy letěli stejným letadlem jako Češi a Slováci, příznaky mají. "Nemusí to znamenat, že jsou nakažení koronavirem. Může to být i chřipka nebo nachlazení," dodal. Výsledky testů budou známé dnes v podvečer.

Letadlo přiletělo na Terminál 4, který spravuje ministerstvo obrany. Ten stojí stranou od terminálů 1 a 2, které používají cestující na běžných linkách, provoz letiště tak nemusel být omezen. Zhruba o půlnoci přijel na letištní plochu speciální vůz Atego pražské zdravotnické záchranné služby, který později pětici přepravil v doprovodu policejních aut na Bulovku. Slovenské cestující si přebraly dvě sanitky z Bratislavy. Na hranice je doprovodí česká policie, pak si je na cestu do Banské Bystrice přebere slovenská policie.

Bez možnosti návštěv

V Nemocnici Na Bulovce jsou pro pět českých evakuovaných připravené samostatné pokoje s vlastním sociálním zázemím. "Za nimi bude moci jen ošetřující personál s ochrannými pomůckami, bez možnosti návštěv," sdělila ČTK mluvčí Bulovky Simona Krautová. Ráno absolvují testy, které by měly vyvrátit nákazu koronavirem, výtěr z nosohltanu a odběr krve.

Čínská státní televize podle agentury Reuters upřesnila, že celkový počet obětí ke konci nedělního dne dosáhl 361. Počet nově potvrzených případů činil podle státní komise 2829. Celkový počet nakažených v Číně dosáhl ke konci neděle 17205. Až na jeden případ byly všechny oběti v pevninské Číně.

Nákaza se ale již rozšířila do několika desítek zemí, z Evropy do Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Španělska, Švédska a Finska. V Česku bylo testováno do soboty 38 osob, všechny měly negativní výsledek.

Rusko přerušilo vlakové spojení s Čínou

Ruské úřady kvůli obavám z šíření nákazy novým koronavirem od dnešního dne dočasně přerušily vlakové spojení s Čínou, oznámila ruská média. Opatření se týká železniční osobní dopravy. Ruské státní dráhy ujistily, že nevyužité jízdenky mohou cestující vrátit a budou jim proplaceny v plné výši.

Opatření se vztahuje i na vagony s cestujícími, vypravenými v sobotu z Moskvy; namísto do Pekingu dojedou jen do Zabajkalska. Osobní vlak Peking-Moskva překročil dnes ráno státní hranici s Ruskem již bez cestujících, posádka vlaku se podrobuje speciálním preventivním opatřením, napsala agentura TASS.

Deník Kommersant připomněl, že železniční spojení mezi oběma státy bylo již dříve omezeno. Od nynějška je však přeprava cestujících po železnici mezi oběma zeměmi úplně přerušena.