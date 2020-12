"Domníváme se, že v průběhu příštího týdne dojde k dalšími výraznému zlepšení situace,“ zdůraznil na úvod nedělní tiskové konference ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle Blatného nebylo třeba o přechodu na nižší stupeň rizika hlasovat. „Po diskusi došlo k jednomyslnému souhlasu. Nebylo třeba hlasovat nebo se rozdělovat na ty, co jsou pro a proti. Byl to jednomyslný souhlas celé vlády,“ přiblížil. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale v diskusním pořadu Partie televize Prima řekl, že původně byl pro otevření obchodů a služeb až od pondělka za týden.

Přechod do třetího stupně rizika znamená například znovuotevření restaurací, všech obchodů i provozoven služeb či zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Skončit by měl rovněž zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, zákaz nedělního prodeje a venku by se nově mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti.

I nadále však trvá povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejných místech. Rozvolnění se netýká ani škol, které budou nadále fungovat podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému.

„Od tohoto pondělí dochází k plné realizaci stupně čtyři. Protože by bylo nesmyslné od čtvrtka provést nějakou další změnu, tak pan ministr Plaga předpokládá, že k tomu přechodu na číslo tři dochází nejdříve příští pondělí,“ upozornil Blatný. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) později na twitteru uvedl, že školy se do třetího stupně přesnou v pondělí 7. prosince.

Režim ve stravovacích zařízeních

Stravovací zařízení budou otevřena od 6 do 22 hodin v omezeném režimu. „Budou pouze 4 osoby u stolu, obsazenost restaurace bude maximálně 50 procent kapacity. Nelze být na stojáka,“ přiblížil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Program Covid nájemné



„Všichni, kteří byli postiženi, měli zavřeno a měli platit nájemné, tak po celou dobu uzavření měli ze sta procent uhrazeno nájemné. To otevřením končí,“ upozornil Havlíček.

Havlíček rovněž varoval před porušováním přijatých nařízení. "Pokud by byla dále porušována vládní nařízení, muselo by se opět zpřísnit," uvedl s jasnou narážkou na otevření jedné z pražských restaurací. „Zjistilo se, že situace v pražském klubu se zřejmě nestala poprvé. V případech porušení nařízení musí konat Praha,“ dodal.

Od čtvrtka budou v provozu také fitness centra a posilovny, které budou fungovat ve stejném režimu jako obchody, tedy jeden člověk na patnáct metrů čtverečních, přičemž lekce budou probíhat za účasti devíti klientů a instruktora.

S výjimkou profesionálních sportovců, kteří jsou pravidelně testováni, budou muset mít všichni sportovci ve vnitřních prostorách nasazenou roušku. "Právě hluboký výdech při fyzické aktivitě a další fyzické projevy těla jsou rizikové,“ komentoval opatření Blatný. O režimu zimních středisek vláda zatím definitivně nerozhodla.

S přechodem do třetího stupně bude také uvolněno amatérské sportování. Profesionální soutěže budou bez zvláštního režimu, nadále však zůstanou bez diváků.

"Do pásma 3 dle matice PES se posuneme od čtvrtka 3. 12. Pro kulturu to znamená otevření galerií, muzeí, knihoven a knihkupectví dle hygienických pravidel stanovených pro tuto oblast v tabulce PES," upozornil později na twitteru ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Podle pravidla jeden člověk na patnáct metrů čtvereční bude řízen také režim bohoslužeb. Počet jejich účastníků tak nebude omezen určitým absolutním počtem, ale kapacitou konkrétního kostela.

Ve čtvrtek budou moci obnovit provoz i všechny služby, přičemž personál bude muset používat roušku či respirátor. Vláda ale nenařídila dvojitou ochranu obličeje, tedy současné použití štítu a roušky.

Podle Blatného vláda nestanovila speciální pravidla pro Mikuláše. "Bude se vycházet z toho, jaký je počet osob, které mohou být zároveň v zastavěné oblasti. Z toho vyplývá i nošení roušek. Takže mikuláši a čerti budou muset dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti,“ konstatoval.

Ministerstvo zdravotnictví hodlá vyvracet dezinformace o covidu



Ministerstvo zdravotnictví bude od pondělí pravidelně informovat o nejčastějších dezinformacích kolem pandemie koronaviru. "Od pondělí začne zatím náš tiskový odbor na internetových stránkách uvádět na pravou míru ty nejčastější dezinformace. Při tiskových konferencích v pátek pak vybereme vždy tu nejzásadnější a bude k ní komentář," uvedl Blatný.

Efekt rozvolněných opatření se podle ministerstva zdravotnictví ukáže nejdříve za dva týdny. "Věříme, že to bude v době, kdy systém drobné změny unese bez zaváhání a v kombinaci s opatřeními ji budeme moci bránit nebo snižovat,“ uzavřel šéf rezortu s tím, že je nepravděpodobné, že by se Česko do konce roku dostalo do nižšího než třetího stupně protiepidemických opatření.

Vláda tak podle Blatného znovu požádá o prodloužení nouzového stavu, který by měl zatím platit do 12. prosince. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček posléze v Otázkách Václava Moravce upřesnil, že vláda požádá o prodloužení nouzového stavu do konce roku. „Ve trojce je nouzový stav nutný,” zdůraznil.

Protiepidemický systém PES

Podle nastavených pravidel mohla vláda na nedělním mimořádném zasedání rozhodnout o přechodu ze současného čtvrtého na třetí stupeň epidemické pohotovosti. Index protiepidemického systému PES totiž zůstal i sedmý den v řadě na 57 bodech ze sta, což znamená právě třetí rizikový stupeň. Rizikové skóre se však pro jednotlivé kraje výrazně liší, když nejlépe je na tom Praha se 42 body a některé regiony zaznamenaly dokonce 67 bodů.

Denní nárusty počtu nově nakažených sice postupně klesají, politici a odborníci ale v minulých dnech opakovaně hovořili o tom, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se očekávalo. Jen od začátku listopadu navíc zemřelo více než 4500 lidí s prokázaným koronavirem.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví je nyní hospitalizováno přes 5000 nakažených, tedy asi sedm procent z aktuálně nemocných.

"Nadále chceme postupovat směrem k dalšímu rozvolňování tak, aby to bylo bezpečné a nemuselo být poté následováno dalšími restriktivními opatřeními," uvedl k systému rozvolňování opatření ministr zdravotnictví Blatný po sobotní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Stupeň rizika protiepidemického systému PES se vypočítává podle podílu pozitivních testů za dva týdny, reprodukčního čísla a počtu nakažených na sto tisíc obyvatel/seniorů za dva týdny.



I když se ale vypočítané číslo dostane do nižšího či vyššího patra rizikového skóre, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny, poté změnu vyhodnotí expertní tým a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit.