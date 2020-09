Nic nepomohlo ani tvrzení českého premiéra Andreje Babiše (ANO), že nejsme rizikovou zemí. Výjimku mají studenti, pendleři nebo sportovci a umělci. Zbytek má smůlu. „Opatření se týká především turistů. Doufám, že se tím zásadně nenaruší ekonomické vztahy,“ doplnil premiér. Jenže pouze turistů se to netýká a ekonomické vztahy to narušit může také.

Jsou to takové drobnosti, ale život rodin na hranicích zásadně ovlivní. Petr Tanner žije s rodinou v usedlosti v Moravském Lieskovém, pouhých 100 metrů na dohled od hraničního přechodu. S manželkou pracují z domu. „Problém je, že naše tři děti chodí do školy a do kroužků ve Strání Květné. Tedy netuším, jak to bude s nimi, protože tisíce korun do testů určitě investovat nehodláme,“ kroutí hlavou Petr Tanner.

Výjimečné zde u hranic není ani rozdělení rodin, mladí žijí na jedné straně, rodiče na druhé. Přesně tak to má i Zuzana Toupalová Medveďová z Brna. Za rodiči na Slovensko jezdí pravidelně. Od pátku se bude muset prokázat negativním PCR testem ne starším než dvaasedmdesát hodin. „Už jarní uzavření hranic bylo nepříjemné. Jsem hlavně zvědavá, jak dlouho opatření potrvá a zda ovlivní vánoční svátky,“ podotýká. A není jediná, kdo má podobný problém.

„Máme širokou rodinu nejen tady v okolí Sudoměřic, ale i na slovenské straně. Pokud bude pro překročení hranice potřeba negativní výsledek testu na covid nebo člověku nařídí karanténu, je dost pravděpodobné, že se s mnohými našimi příbuznými dlouho neuvidíme,“ přemítá Marie Mikulková ze Sudoměřic na Hodonínsku.

Problém pro firmy i zaměstnance

I ona zpřísněný režim na hranicích vnímá jako hloupost. „Někteří lidé ve vnitrozemí cestují každý den desítky kilometrů za prací. My ze Sudoměřic dojíždíme na Slovensko asi čtyři kilometry. Nechápu, proč první varianta je v pořádku, a náš život se musí znovu omezovat,“ doplňuje.

Zaskočený nově vzniklou situací je také ředitel Sklárny Květná Marek Mikláš. Čáru přes rozpočet mu rozhodnutí slovenské vlády dělá v souvislosti s pěticí sklářů od Ilavy, kteří do podniku denně dojíždějí.

„Jsou to pendleři, to ano, ale bydlí dál než třicet kilometrů od hranice. Pro nás jde o pět ze třiceti sklářů obsluhujících dvě z osmi pánví. Jejich výpadek by fungování sklárny nepříjemně poznamenal. V nejbližších dnech budu situaci řešit se slovenskými orgány, uvidím, jak dopadnu,“ řekl Deníku Marek Mikláš.

Problematická bude nyní tato situace ale i pro ty, co na Slovensku pracují přes týden a vracejí se domů do Čech jen na víkend. I ti, stejně jako ilavští skláři, si budou muset pořídit aktuální test.

Slovenská opatření



Pro cesty z ČR na Slovensko bude od pátku nutný negativní test na koronavirus, který nesmí být starší 72 hodin.



Pokud ho cestovatel mít nebude, musí nastoupit pětidenní karanténu a následně podstoupit testy na covid-19.



Povinnost předložit výsledek testu či nastoupit do karantény se nebude vztahovat na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu.



Dále na VŠ studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v soc. oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře a ani na některé sportovce a umělce.