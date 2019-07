Kdo by si rád během letních večerů neposeděl na zahradě. Romantické osvětlení přitom nemusí být vůbec drahé. Co třeba originální kombinace svíček, papírových lampionů a lucerniček? Fantazii se meze nekladou především při využití různých sklenic a svíček v nich. Postavené na stole, pověšené na větvích nebo volně rozestavěné po zahradě dokážou zázraky.

Mimochodem zavařovací sklenice, které se postupně hromadí ve většině domácností, snadno proměníte také v půvabné vázičky. Stačí, když je polepíte dekoračním ubrouskem nebo jim dodáte šarm pomocí mašličky nebo krajky.

K vyrobení vlastní světelné dekorace využijete také klasické lahve od vína, ginu nebo whisky. Obarvíte je třeba akrylovou barvou, zpestříte obrázkem nebo průsvitnými detaily, které namalujete barvou na sklo. Světelný řetěz vyrobený z LED diod umístíte do lahve a o romantiku je postaráno. Šikovný chalupář se s vervou pustí i do výroby klasických loučí. Jsou to zhruba osmdesát centimetrů dlouhá a kolem sedmi centimetrů široká polínka, naštípaná třeba z borovice či buku, alespoň rok proschlá.

Lidé si často pletou louče s pochodněmi, ale výrobní postup je úplně jiný. Pochodeň se máčí do smoly, louč je pouze vhodně vybrané naštípané dřevo, bez dalších příměsí. Můžete si je ale i koupit, nejčastěji v podobě tyče z bambusu nebo jiného tvrdého dřeva, osazené nádobkou s knotem, v níž se zapaluje lampový olej nebo gel. Neopakovatelné kouzlo dodá letnímu podvečernímu posezení i tradiční závěsná petrolejka.

Přivítejte hosty

Co by bylo léto bez pořádné párty spojené třeba s grilovačkou, na kterou pozvete kamarády i příbuzenstvo. Vše, co si připravíte s dostatečným předstihem, vám ohromně ulehčí práci. Promyslete, co budete na večírku podávat, aby si pochutnali dospělí i děti, a na své si přišli masožravci i vegetariáni. Jídelníček vylaďte na letní notu, přednost dejte ovoci, zeleninovým špízům a lehkým pomazánkám.

Připravte alkoholické i nealko nápoje, dejte do mrazáku zmrazit dostatečné množství ledu. Do ledových kostek zamrazte bylinky nebo ovoce a vytvořte tak jedinečné ozdoby pro nápoje. Společně s dětmi ozdobte stromy balónky, lampióny nebo vlaječkami.

