Podle Němce už Američané za druhé světové války pochopili, že aby voják fungoval, musí být v první linii nasazený jen po určitou dobu. „Čím jste v boji a ohrožení déle, tím víc to oslabuje psychiku. Nezbytný je pak odpočinek v zázemí, kde dostanete teplé jídlo, umyjete se a v klidu vyspíte,“ uvádí.

Lumír Němec je vojenský expert, bývalý velitel operační skupiny v Afghánistánu a účastník misí v Kosovu a Iráku.

Nervové vypětí každý zvládá jinak. „Někdo se může sesypat už po pár dnech. Lépe jsou na tom vojáci, kteří dopředu přijali, že je můžou zabít a zároveň věří, že přežijí. Je to pro ně pak jednodušší a funguje to tak po staletí. Pokud voják neustále přemyšlí nad tím, že to koupí, nemůže jít do akce,“ vysvětluje muž, který v české armádě odsloužil několik misí v Iráku a Afghánistánu. Je také bývalým velitelem speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie.

Ideální výcvik pro zvládání stresových situací na frontě? Nejspíš neexistuje. Němec za nejlepší přípravu pro ozbrojené složky považuje skok padákem. „Pro člověka to není přirozené. Jste v nebezpečí života. Ve vzduchu jste sám za sebe. Máte jen dva pokusy na otevření padáku. Když se něco pokazí nebo selžete, můžete umřít,“ konstatuje. V Česku podle něj skáčou v přípravě elitní vojenské a policejní jednotky.

Bratři ve zbrani

Už na začátku ruské invaze svět obíhaly dojemné obrazy ukrajinských povolanců: otců, synů, bratrů, loučících se s blízkými. I s chybějící osobním kontaktem s rodinou se voják musí vypořádat sám. „Když jsem byl nasazený tisíce kilometrů od rodiny, řekl jsem si, že co je doma, neovlivním. Tak jsem se tím netrápil. Ne každý se takto ale dokáže odpoutat,“ míní.

V první linii mají profesionální vojáci oproti záložníkům výhodu díky drilu se zbraní, naučené taktice či výcviku přežití. I přípravný vojenský či taktický kurz je ale podle něj lepší než nic. Až ostrý boj, kdy jde o život, odkryje psychickou sílu vojáka. „Profesionál na rozdíl od zelenáče ví, že něco umí. To je výhoda. Co se týká psychiky, oba prověří teprve chvíle pod palbou,“ konstatuje.

Bratrstva vojáků zpečetěná krví znají lidé z hollywoodských filmů. Jaká je realita? „V situacích, kdy jde o život, navážete taková přátelství, jaká v civilu nenajdete,“ uzavírá expert.