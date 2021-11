Podobně by to mohlo fungovat i u dalších dokumentů: občanského, řidičského či zbrojního průkazu, nahrány v mobilu by mohly být i technické průkazy auta, ale i třeba i rybářský průkaz či doklad o dosaženém vzdělání. Aplikace, kam by se dokumenty nahrály, zatím nese pracovní název eDoklad.

„Technicky je to stále stejné jako v případě očkovacích certifikátů. Jde jen o to vygenerovat z dostupných státních databází, u kterých to samozřejmě jde a nejsou vedené pouze v papírové formě, potvrzení s digitálním podpisem tak, aby bylo dobře použitelné například pomocí QR kódů,“ popsal Deníku odborný garant oblast informatiky z řad Pirátů Ondřej Profant.

Možnost přejít na modernější způsob „nošení“ dokladů bude dobrovolná, plastové kartičky zůstanou dál v platnosti. Digitální totožnost ale bude mít řadu výhod, především větší diskrétnost. „Když například předkládáte občanský průkaz k prokázání plnoletosti, ukazujete spoustu dalších dat. V digitální podobě by obsluha po přečtení QR kódu viděla pouze potvrzení, zda jste skutečně plnoletí, a fotografii. Nezobrazovalo by se tu celé datum narození či adresa trvalého pobytu. Zdůrazňuji, že není cílem vytvořit velkého bratra,“ říká Profant.

Ke spuštění projektu by mělo dojít nejdříve ke konci roku 2023. Česko bude čekat na EU, která připravuje vlastní systém nazvaný Elektronická peněženka digitálních identit. Pokud by EU spustila systém v dohledné době, podle Profanta by bylo výhodnější počkat na celoevropské řešení.

Větší bezpečnostní riziko? Nikoli

Podle Profanta je kromě změny legislativy navíc nutné vše prodiskutovat s odborníky - hlavně vyřešit situace při ztrátě či odcizení mobilního telefonu. „Součástí zabezpečení musí být existence kanálu na zneplatnění digitálních podpisů a certifikátů,“ zdůrazňuje Profant.

Že by umisťování kopií průkazů do digitálního prostředí způsobilo větší bezpečnostní riziko, si odborníci nemyslí. „Ukradnout lze i plastové kartičky, dají se vyrobit velmi zdařilé napodobeniny. Naopak ochrana v digitální podobě je v mnohých případech vyšší než u fyzických podob průkazů. Vždycky je to ale o konkrétním technickém řešení, jak bude zabezpečené,“ říká prezident ICT Unie a zároveň viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Zákon nyní ukládá povinnost vlastnit občanský průkaz každému, kdo oslavil patnácté narozeniny a má trvalé bydliště na území České republiky. Není ale nutné občanku nosit přímo u sebe. Prokázat totožnost, tedy jméno a příjmení, datum narození a v případě potřeby i adresu trvalého pobytu, můžete i řidičským průkazem či cestovním pasem. Může to být ale i kombinace jiných dokladů, ze kterých jsou zřejmé požadované náležitosti. Za odmítnutí výzvy policistů k prokázání totožnosti hrozí pokuta až do výše deseti tisíc korun.