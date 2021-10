„Kancelář prezidenta republiky je instituce, která se zodpovídá pouze prezidentovi republiky, který ji úkoluje. Má stanovenu jasnou působnost,“ vysvětlil Mynář a doplnil, že pokud sama nemocnice nemůže ze zákonných důvodů zveřejnit podrobnosti ohledně zdravotního stavu hlavy státu, tím méně to může udělat Kancelář prezidenta republiky.

Mynář požádal média, aby všem prezidentům měřila stejným metrem. Upozornil například na zdravotní potíže tehdejšího prezidenta Václava Havla. „V roce 1995 byl prezident Havel převezen do nemocnice. Mluvčí i Kancelář prezidenta odmítli říci i to, ve které nemocnici se nachází. V prosinci 1996 vyšlo najevo, že se ve stavu prezidenta Havla objevily komplikace. Opět to nesdělila Kancelář prezidenta, ale lékař Pavel Pafko,“ uvedl společně s několika dalšími příklady.

„Už tenkrát platily zákonné mantinely, vymezující práci Kanceláře prezidenta republiky. Už tehdy byly vymezeny s ohledem na to, že se jedná o osobní záležitosti prezidenta republiky,“ řekl Mynář.

Kancléř také uvedl, že prezident Zeman rozhodl o svolání ustavujícího zasedání Poslanecké sněmovny ještě předtím, než se Mynář dozvěděl od ošetřujícího lékaře, že hlava státu není schopna vykonávat své pracovní povinnosti. Znovu odmítl, že by on sám, nebo kdokoli jiný falšoval prezidentův podpis. Zveřejnil také videozáznam, který má dokazovat, že dokument podepsal sám prezident.

Brífink kancléře Vratislava Mynáře se záznamem prezidenta Miloše Zemana z nemocnice (čas 8:19):

Zdroj: Youtube

Babiš: O návštěvě Vondráčka nepadlo ani slovo

Otázka zní, proč Kancelář prezidenta republiky zveřejnila důkaz, který mimo jiné očišťuje končícího předsedu sněmovny Radka Vondráčka (ANO), až nyní. Mynář na brífinku, na němž jako obvykle nebyly připuštěny novinářské dotazy, sdělil, že ho svolal „jako reakci na útoky médií i ze strany některých veřejných činitelů“.

Zřejmě tím měl na mysli premiéra Andreje Babiše, který se vyslovil pro to, aby kancléř sám z úřadu odešel. „Prezident republiky mi v neděli 10. října po schůzce s panem premiérem dal za úkol připravit listinu o ustavující schůzi Poslanecké sněmovny. Zároveň rozhodl o účasti předsedy sněmovny při podpisu. Ve středu 13. října v 10.30 jsem o tomto rozhodnutí informoval premiéra Andreje Babiše.“ Předseda vlády ale minulý týden konstatoval, že o Vondráčkově návštěvě nevěděl a kritizoval ho za ni.

„Je pravda, že ve středu 13. října přišel pan Mynář do Hrzánského paláce na schůzku, která trvala asi patnáct minut. Po celou dobu jí byla přítomna ředitelka Úřadu vlády Tünde Bartha. Informoval mě o tom, že pan prezident pravděpodobně svolá schůzi sněmovny na 8. listopadu. O návštěvě pana Vondráčka nepadlo ani slovo. Pokud tvrdí něco jiného, tak lže,“ řekl Deníku v telefonátu z Bruselu Andrej Babiš. Na dotaz, zda trvá na tom, aby Mynář rezignoval, odpověděl: „Samozřejmě.“

Na zveřejnění videozáznamu reagovala také mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke, která upozornila, že podle zveřejněného videa neměli účastníci schůzky nasazené respirátory. „Šlo o porušení platných pravidel,“ konstatovala.

Výzvy k odstoupení

Hradní kancléř Vratislav Mynář vystoupil na krátké tiskové konferenci již v pondělí. Ačkoli minulý týden avizoval, že se chce vyjádřit ke spekulacím ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana, nakonec se tak nestalo. Místo toho obvinil Senát z pokrytectví a obhajoval svůj postup v době Zemanovy hospitalizace.

Situace však v posledních dnech vygradovala, a to v souvislosti s informacemi, které zazněly na pondělní tiskové konferenci Senátu. Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) totiž v dopisu pro předsedu Senátu Miloše Vystrčila uvedla, že Mynář věděl již od 13. října, že je prezident v současnosti neschopen vykonávat pracovní povinnosti.

Ten však o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s dosluhujícím předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Právě na této schůzce prezident podepsal rozhodnutí o zasedání Sněmovny.

Mynář, jehož může odvolat pouze prezident republiky, proto v posledních dnech čelil kritice i výzvám k odstoupení. Tento krok považují za správný jak současný premiér Andrej Babiš (ANO), tak lídr koalice Spolu a pravděpodobný příští premiér Petr Fiala (ODS). Babiš na toto téma dokonce podotkl, že pokud Mynář sám nerezignuje, v případě, že bude aktivován článek 66, jej odvolá.