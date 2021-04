Velmi náročný byl pro hasiče například zásah u požáru budovy s plastovým odpadem v Chropyni. Které další požáry patří mezi nejhorší v České republice?

Nejhorší požáry

1. Panelák v Bohumíně

K tragickému požáru došlo 8. srpna 2020. Hořet začalo v 11. patře panelového domu v Bohumíně. Požár velice rychle zachvátil jeden z bytů a vyžádal si celkem 11 lidských životů a několik zraněných osob. Na místě zasahovalo osm jednotek hasičů s devíti cisternami, dvěma automobilovými žebříky a s plošinou. Pět lidí se pokusilo před plameny uniknout skokem z okna. Nikdo z nich nepřežil. Dalších šest lidí zemřelo v samotném bytě. Policie v souvislosti s vícenásobnou vraždou obvinila čtyřiapadesátiletého muže. Ten se přiznal, že do bytu a na jeho dveře vylil hořlavinu, kterou následně zapálil. Muži hrozí výjimečný trest.

2. Bytový dům v Lenoře

Extrémně náročný byl pro hasiče zásah u výbuchu bytového domu v Lenoře na Prachaticku 3. října 2019. Evakuováno bylo 19 lidí, devět z nich bylo zraněných. Jeden muž nepřežil, podle vyšetřování právě on výbuch způsobil. Prý předtím vyhrožoval, že dům vyhodí do povětří. Škoda byla vyčíslena na 20 milionů korun.

3. Hotel Eurostar v Praze

Kouř z klimatizace oznámila na tísňovou linku 20. ledna 2018 recepční hotelu Eurostar v Praze. Zasahovalo 17 jednotek hasičů, požár hotelu byl uhašen za 41 minut. Hasiči zachránili 40 lidí. Obětí ale bylo pět, zabil je kouř. Požár vznikl odhozením nedopalku cigarety mezi odpadky a nafoukané listí. Následně se rozšířil do zázemí recepce, do haly hotelu a haly v 1. a 2. poschodí. Dým zasáhl veškeré ubytovací prostory hotelu i únikové cesty. Hotel měl vypnutý elektrický bezpečnostní požární systém.

4. Okolí hotelu Ještěd

Požár v okolí horského hotelu Ještěd se zařadil mezi nejvýznamnější lesní požáry v Libereckém kraji. Požár vznikl 13. srpna 2018 v sousedství hlavní výletní terasy. Rozvoj požáru byl rychlý. Extrémní letní sucho, klečový porost a silný vítr udělaly své. Kvůli špatně přístupnému terénu a velice náročné dopravě vody na požářiště hasiči použili letecké hašení. Zasahovalo 95 hasičů.

5. Unipetrol v Litvínově

Rozsáhlý požár ethylenové jednotky v areálu podniku Unipetrol RPA v Litvínově hasili hasiči od 13. až do 18. srpna 2015. Na likvidaci mimořádné události ve zvláštním stupni požárního poplachu se podílelo 57 jednotek hasičů.

6. Chata Libušín na Pustevnách

Požár národní kulturní památky, chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech, byl ohlášen 3. března 2014 pár minut po půlnoci. Hasiči museli myslet i na okolní vzácné stavby, jelikož kvůli silnému větru hrozilo rozšíření požáru na další objekty. Proto bylo zahájeno ochlazování ubytovny Maměnka a objektu Koliby U Záryše. Z důvodu velké spotřeby vody na hašení a ochlazování a nedostatečnému tlaku v podzemních hydrantech byla zřízena kyvadlová a dálková doprava vody. K zásobování vodou bylo dokonce využito i zařízení pro zasněžování sjezdovek u nedalekého lyžařského svahu. I přes veškerou snahu byla budova výrazně poškozena. Plameny zničily hlavně její pravou část, v níž se nacházela umělecky nejhodnotnější jídelna. Slavnostní otevření opravené chaty se konalo 30. července 2020. Opravy stály 80 milionů korun. Podle policie byla příčinou požáru špatně instalovaná kamna.

7. Výbuch paneláku ve Frenštátě

Exploze panelového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm se odehrála 17. února 2013, výbuchem plynu a následným požárem byl zničen třípodlažní panelák. Výbuch měl na svědomí 57letý muž, který obýval přízemní byt a kterého sousedi označili za problémového podivína. V troskách zahynulo včetně pachatele šest lidí, dalších 11 bylo zraněno, dva z nich byli v kritickém stavu. Třípodlažní budova byla výbuchem natolik narušena, že došlo k propadu konstrukcí. Hasiči strhávali zdi objektu za pomoci těžké ženijní techniky. Po rozebrání nestabilních konstrukcí hledali pohřešované. Zásah byl velmi náročný, protože většinu trosek museli hasiči rozebírat ručně.

8. Les na Hodonínsku

Požár lesa u Bzence na Hodonínsku byl ohlášen 24. května 2012 odpoledne. Během čtyř dnů se vystřídalo na místě mimořádné události více než 1500 hasičů. Hasili plochu 200 hektarů. Hašení komplikoval vítr a písčitý terén lesa. Byl nasazen požární tank, který hasil a skrápěl terén a vytahoval pařezy. Hasiči řešili nedostatek vody, při zásahu pomáhaly také dva vrtulníky. Oheň způsobil škodu za 30 milionů korun. Příčinu požáru se nepodařilo objasnit.

9. Budova s plastovým odpadem v Chropyni

Hasiči celých 11 dnů zasahovali při požáru budovy s plastovým odpadem v Chropyni. Požár na sebe upozornil 8. dubna 2011 brzy ráno hustým oblakem dýmu, který byl vidět na desítky kilometrů. Situaci komplikoval silný vítr, ve kterém se plameny snadno rozšiřovaly. Při zásahu pomáhal také vrtulník. Lidé byli upozorněni, aby vycházeli z domů jen v nejnutnějších případech a aby neotevírali okna. Na požářišti se vystřídali hasiči ze 67 jednotek. V areálu bylo uskladněno 1300 tun materiálu, který kompletně lehl popelem.

10. Nádražní budova na Florenci

Zprávu od ostrahy Autobusového nádraží Praha Florenc, že z bývalé nádražní budovy nad nádražím vychází kouř a plameny, přijali hasiči 27. října 2010 po půlnoci. Dva zcela vyčerpaní a kouře nadýchaní lidé byli v objektu uvězněni a nemohli kvůli mřížím ven. Hasiči jim prostrčili přes mříže masky svých dýchacích přístrojů a mříže odstranili. Požár zachvátil plochu o výměře 2000 m² a zemřelo při něm devět lidí. Zásahu se zúčastnilo 23 jednotek. Budova byla určena k demolici, nevznikla žádná peněžitá škoda.

11. Domov ve Vejprtech

Osm tamních klientů zemřelo při požáru v domově pro hendikepované ve Vejprtech v Ústeckém kraji, ke kterému došlo 19. ledna 2020. Čtyři lidé byli vážně zraněni a ošetřeno muselo být dalších třicet lidí.

12. Muniční sklad ve Vrběticích

Muniční sklad vybuchl ve Vrběticích na Zlínsku 16. října 2014. Ve skladu byla pěchotní i dělostřelecká munice. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Lidé se báli o život, výbuch totiž vysklil okna i v okolních obcích.

13. Průmyslový palác v Praze

Průmyslový palác na pražském Výstavišti začal hořet 16. října 2008. Celé levé křídlo lehlo popelem. Škoda byla vyčíslena na téměř miliardu korun. Při zásahu bylo nasazeno 275 hasičů a 67 vozidel.

14. Hotel Olympic v Praze

Při požáru hotelu Olympik 26. května 1995 v Praze zahynulo osm lidí a vznikla škoda 35 milionů korun. Hořet začalo v 11. patře a oheň se schodištěm dostal do vyšších pater. Vrtulník pomáhal zachraňovat lidi ze střechy. V celé budově tehdy bylo asi 600 lidí.

Kuriozity

Hasiči vyjeli v létě 2019 do Slezské Ostravy, kde se v zapuštěném venkovním bazénu pohyboval statný srnec. „Plaval krásně jako kůň,“ poznamenal velitel zásahu. Srnec zřejmě ráno přeskočil více než metrový plot a překvapivě žuchl do hluboké vody. Na syčícího a chrčícího srnce s ostrými parůžky použili hasiči odchytovou smyčku na psy. Opatrně ho vytáhli na břeh a vypustili v nedalekém lese. „Určitě nebyl nijak zraněn, pelášil jako divý,“ dodal jeden z jeho zachránců.

V květnu 2018 přijal operátor tísňové linky informaci o ježkovi uvězněném v kleci v obci Světice v okrese Praha-východ. Hasiči po příjezdu našli ježka uvízlého v drátěné kleci, která se po vyplnění kameny využívá například pro výstavbu opěrných zdí. Ježka vysvobodili a pustili do přírody. Záchranná akce trvala od ohlášení pouhých 12 minut - tak rychle by to snad nezvládli ani hoši z Rychlých šípů.

Dále se hasiči museli například vypořádat se záchrannou pětičlenného stáda ovcí ze skal ve Sloupu na Blanensku, koně uvízlého v bazénu u rodinného domu ve Vysokých Popovicích či s vysvobozením výra v Malonicích, kde majestátní pták uvízl v přibližně šest metrů hluboké fekální jímce. Se záchranou velkého opeřence se hasiči potýkali také na Třinecku v okrese Frýdek-Místek, kde z farmy utekl dospělý pštros.

Zcela samostatnou kategorií jsou pak zásahy u dětí. Například v nemocnici ve Valašské Meziříčí byli hasiči zavoláni na chirurgickou ambulanci, kde na ně se sestřičkami čekala čtyřletá holčička, která měla na nateklém prostředníčku levé ruky klíč od šatní skříně. Hasičům stačilo použít ruční elektrickou brusku. V kladenském zámeckém parku se pro změnu zaklínil kolenem v zábradlí malý hoch. Hasiči použili hydraulický rozpínák.